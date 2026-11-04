Erzurum B Amirliği tarafından MİT'in öncülü Milli Emniyet Hizmeti Riyâseti'ne gönderilen belgede, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da incelemelerde bulunan yabancı botanikçilerin seyahatleri ve araştırmaları ele alındı. Özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergâhı ile Zigana çevresindeki faaliyetler üzerinde duruldu.

Milli İstihbarat Teşkilatının ( MİT ) yayımladığı 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da bitki araştırmaları yapan iki yabancı botanikçinin faaliyetlerinin mercek altına alındığını ortaya koydu.

GÜNDE 30 KİLOMETRE YÜRÜYÜP DAĞLARA TIRMANIYORLARDI Raporda, 1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçinin çalışmalarını takip etmek amacıyla bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün görevlendirildiği belirtildi.

İstihbarat raporunda bu durum şu ifadelerle anlatıldı:

"Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülâsa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fennî bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı"

MİT'in paylaştığı belge

ZİGANA'DAKİ ARAŞTIRMALAR İÇİN DENETİM ÖNERİSİ

Belgede, yabancı araştırmacıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine de yer verildi.

Zigana çevresinde aylarca incelemelerde bulunan iki İngiliz'in çalışmalarının daha kapsamlı biçimde takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu amaçla ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanların araştırmacılara eşlik etmesi ve yürütülen faaliyetleri denetlemesi önerildi.