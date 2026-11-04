MİT'in 93 yıllık raporundan çıkan gizemli botanikçiler: Günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yayımladığı 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da bitki araştırmaları yapan iki yabancı botanikçinin faaliyetlerinin mercek altına alındığını ortaya koydu. Günde 30 kilometre yürüyüp dağlara tırmanan botanikçilerin temposuna, kendilerini takip etmekle görevlendirilen istihbarat memuru ve ziraat müdürü yetişemedi. Araştırmacıların ne yaptığının tam olarak belirlenemediği raporda, Zigana çevresindeki çalışmaların uzmanlar eşliğinde denetlenmesi önerildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yayımladığı 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da bitki araştırmaları yapan iki yabancı botanikçinin faaliyetlerinin mercek altına alındığını ortaya koydu.
MİT'in resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon/Belgeler" bölümünde yayımlanan 7 Ağustos 1933 tarihli istihbarat raporu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yabancı araştırmacıların faaliyetlerine yönelik yürütülen takip çalışmalarını gün yüzüne çıkardı.
Erzurum B Amirliği tarafından MİT'in öncülü Milli Emniyet Hizmeti Riyâseti'ne gönderilen belgede, Doğu Karadeniz ve Erzurum'da incelemelerde bulunan yabancı botanikçilerin seyahatleri ve araştırmaları ele alındı. Özellikle Trabzon-Gümüşhane güzergâhı ile Zigana çevresindeki faaliyetler üzerinde duruldu.
GÜNDE 30 KİLOMETRE YÜRÜYÜP DAĞLARA TIRMANIYORLARDI
Raporda, 1930 yılında bölgeye gelen iki yabancı botanikçinin çalışmalarını takip etmek amacıyla bir istihbarat memuru ile vilayetin ziraat müdürünün görevlendirildiği belirtildi.
Ancak araştırmacıların yoğun çalışma temposuna ayak uyduramayan görevlilerin geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.
İstihbarat raporunda bu durum şu ifadelerle anlatıldı:
"Onlar günde 30 kilometre geziyor, dağlara tırmanıyorlardı. Hülâsa ne olduklarını ve ne yaptıklarını fennî bir şekilde tezahür ettirmek mümkün olamadı"
ZİGANA'DAKİ ARAŞTIRMALAR İÇİN DENETİM ÖNERİSİ
Belgede, yabancı araştırmacıların faaliyetlerine yönelik gözetimin yüzeysel kaldığı değerlendirmesine de yer verildi.
Zigana çevresinde aylarca incelemelerde bulunan iki İngiliz'in çalışmalarının daha kapsamlı biçimde takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu amaçla ilgili bakanlıklardan görevlendirilecek uzmanların araştırmacılara eşlik etmesi ve yürütülen faaliyetleri denetlemesi önerildi.
YABANCI ARAŞTIRMACILARIN BİLGİLERİ İSTİHBARATLA PAYLAŞILSIN
Raporda, yabancı seyyah ve araştırmacıların faaliyetlerinin izlenmesinde kurumlar arası bilgi paylaşımının önemine de işaret edildi.
İlgili birimlerin yabancı araştırmacılar hakkında sahip oldukları bilgileri istihbarat servisine aktarmaları istendi. Böylece bölgedeki seyahat ve araştırmaların daha etkin biçimde takip edilmesinin amaçlandığı belirtildi.