Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçları kapsamında tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİNİ BEN ÇEKTİM

Arslan, "Adliyenin arka tarafındaki koşturmacada Kaşif Kozinoğlu'nun videosunu sadece ben çektim" dedi. Kozinoğlu'nu sorgulayan ve tutuklamaya sevk eden firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve yine firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'i adliye muhabiri olması nedeniyle tanıdığını aktaran Arslan, örgüt bağlantısını ve yönlendirilme iddiasını reddetti.

Arslan ifadesinde, "Fikret Seçen ayrıca basın savcısıydı. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebini bilmiyorum, herkes görüntüyü çekmişti. Koşturma videosunu ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler" diye konuştu.