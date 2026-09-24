FETÖ’cü savcılardan yandaş ajansa Kozinoğlu servisi! Görüntülerin perde arkası ortaya çıktı
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun adliyedeki koşuşturma görüntülerini çeken Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan tutuklandı. FETÖ’cü savcıları tanıdığını kabul eden Arslan’ın ifadesinde, Kozinoğlu görüntülerine ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan, "Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçları kapsamında tutuklandı.
Arslan'ın, Kaşif Kozinoğlu'nun kamuoyunda ifadeye geldiği sırada çekilen ilk görüntüleri çeken kişi olduğu iddia ediliyordu. Arslan, Beşiktaş'taki adliyenin Çağlayan'a taşınması sırasında gazetecilerin başından geçen önemli olayları anlattığı röportajlarda, Kozinoğlu'nu ilk kendisinin çektiğini açıklamıştı.
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Osman Arslan'ın ifadesinde Kozinoğlu'nun ifadeye geldiği 10 Mart 2011 günü yaşananlara ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.
GÖRÜNTÜLERİNİ BEN ÇEKTİM
Arslan, "Adliyenin arka tarafındaki koşturmacada Kaşif Kozinoğlu'nun videosunu sadece ben çektim" dedi. Kozinoğlu'nu sorgulayan ve tutuklamaya sevk eden firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve yine firari FETÖ'cü savcı Fikret Seçen'i adliye muhabiri olması nedeniyle tanıdığını aktaran Arslan, örgüt bağlantısını ve yönlendirilme iddiasını reddetti.
Arslan ifadesinde, "Fikret Seçen ayrıca basın savcısıydı. Piyasada benim çektiğim video dışında video olmamasının sebebini bilmiyorum, herkes görüntüyü çekmişti. Koşturma videosunu ben çektim. O videonun sonunda Kaşif Kozinoğlu arabaya binip gitti. Yaklaşık 10-15 dakika sonra araçla protokol kapısından girmişler" diye konuştu.
KURTLAR VADİSİ SENARİSTİNE TUTUKLAMA
Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen FETÖ'nün senaristi ve eski emniyet müdürü Bayram Özbek de "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ile "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklandı.