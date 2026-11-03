Erhan Karaal'ın kaçırılması davasında iddianame tamam: 24 sanığa 37 yıl hapis talebi... Tırnaklarını çekip altın istediler
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın 17 Haziran'da Maltepe’de kaçırılarak Fatih ve Tuzla’daki adreslerde darbedilmesi ve tırnaklarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 17’si tutuklu 24 sanık hakkında hürriyetten yoksun kılma, eziyet, özel hayatın gizliliğini ihlal ve geceleyin yağma suçlarından 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Karaal’ın aracına GPS takıldığı ve 319 ortak baz kaydıyla takip edildiği belirlenirken, 18 Haziran'da düzenlenen operasyonla elleri ve gözleri bağlı halde kurtarıldığı aktarıldı. Hastane raporunda Karaal’ın yaralanmalarının hayatını tehlikeye soktuğu vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran gecesi Maltepe'de zorla araca bindirilerek kaçırılması ve farklı adreslerde işkence görmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 17'si tutuklu 24 sanık hakkında 4 ayrı suçtan 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Karaal'ın elleri, kolları ve gözleri bağlı halde 18 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığı belirtildi. Soruşturmada 15 GSM hattına ait 319 ortak baz kaydı tespit edildi.
İDDİANAME TAMAM
Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evine yürüyen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Toplanan deliller doğrultusunda 17'si tutuklu, 6'sı firari, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 24 sanık hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede sanıklar hakkında 4 ayrı suçtan toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istendi.
Olay yerinde yakalanan İsmail Aykurt hakkında ise ek olarak Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
TIRNAKLARI ÇEKİLDİ ALTIN İSTENDİ
İddianameye göre Karaal ilk olarak Fatih'te bodrum katı olduğu öğrenilen yere götürüldü. Burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonu alındı. Karaal ifadesinde, kendisini kaçıran kişilerin 300 ila 500 kilogram altın istediğini aktardı.
Şüphelilerin kendisini eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak nitelediklerini belirtti.
Karaal, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade etti.
Bagajda taşınarak karanlık prefabrik yapıya götürüldüğünü bildiren Karaal, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini söyledi.
Şüphelilerin daha sonra Karaal'ı Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki konteynerin bulunduğu alana götürdüğü kaydedildi.
İHBAR ÜZERİNE KONTROL ALTINA ALINDI
18 Haziran 2026 tarihinde prefabrik konteyner içerisinde elleri, kolları ve gözleri bağlı kişinin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti.
Ekipler Karaal'ı yerde bağlı halde buldu. Olay yerinde gözcülük yaptığı öne sürülen İsmail Aykurt tabancayla yakalandı.
Karaal hakkında düzenlenen 10 Ağustos tarihli hastane raporunda, yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve hayatını tehlikeye soktuğu belirtildi.
ÇAPRAZ İNCELEMEYLE TAKİP ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında 15 GSM hattına ilişkin yapılan incelemede 319 ayrı ortak baz kaydı tespit edildi.
Ercan Kösek, Sedat Aksoy, Mazlum Baran, Abdulkadir Baykara ve Ümit Aygül'ün olay zamanında aynı veya yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi.
Şüphelilerin olay öncesinde Karaal'ın aracına GPS takip cihazı yerleştirdiği tespit edildi. Evinin çevresinde gözetleme yapıldığı, kaçırma sırasında araçların kullanıldığı ve Karaal'ın farklı adreslere götürüldüğü kaydedildi.
Bazı şüphelilerin araç temini, konaklama, yemek ve ulaşım gibi konularda gruba yardım ettiği, İsmail Aykurt'un da konteynerde gözcülük yaptığı aktarıldı.