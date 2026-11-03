TIRNAKLARI ÇEKİLDİ ALTIN İSTENDİ

İddianameye göre Karaal ilk olarak Fatih'te bodrum katı olduğu öğrenilen yere götürüldü. Burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonu alındı. Karaal ifadesinde, kendisini kaçıran kişilerin 300 ila 500 kilogram altın istediğini aktardı.

Şüphelilerin kendisini eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak nitelediklerini belirtti.

Karaal, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade etti.

Bagajda taşınarak karanlık prefabrik yapıya götürüldüğünü bildiren Karaal, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini söyledi.

Şüphelilerin daha sonra Karaal'ı Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki konteynerin bulunduğu alana götürdüğü kaydedildi.