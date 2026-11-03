Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasının yürürlük tarihini duyurdu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport hamilleri 6 Kasım'dan itibaren iki ülke arasında vizesiz seyahat edebilecek.

Yeşil pasaport sahipleri, Suudi Arabistan'a 180 günde 90 gün vizesiz seyahat edebilecek. (Fotoğraf: AA) 180 GÜNDE 90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT HAKKI Anlaşma kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan vatandaşları, her 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla karşılıklı vize muafiyetinden yararlanabilecek. Düzenleme; diğer ülkeye giriş, çıkış, transit geçiş ve belirtilen süre boyunca geçici konaklamayı kapsıyor. Seyahat edecek kişilerin Suudi Arabistan'a giriş tarihinde en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaporta sahip olması gerekiyor.