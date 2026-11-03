Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve yeşil pasaportta vize muafiyeti 6 Kasım'da başlıyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım 2026'da yürürlüğe giriyor. İki ülke vatandaşları, 180 günlük dönemde toplam 90 günü aşmamak şartıyla karşılıklı vizesiz seyahat edebilecek.
Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasının yürürlük tarihini duyurdu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport hamilleri 6 Kasım'dan itibaren iki ülke arasında vizesiz seyahat edebilecek.
180 GÜNDE 90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT HAKKI
Anlaşma kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan vatandaşları, her 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla karşılıklı vize muafiyetinden yararlanabilecek.
Düzenleme; diğer ülkeye giriş, çıkış, transit geçiş ve belirtilen süre boyunca geçici konaklamayı kapsıyor. Seyahat edecek kişilerin Suudi Arabistan'a giriş tarihinde en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaporta sahip olması gerekiyor.
HAC VE UMRE ZİYARETLERİ MUAFİYET DIŞINDA
Anlaşmanın 5'inci maddesi uyarınca hac veya umre ibadeti için Suudi Arabistan'a gidecek Türk vatandaşları vize muafiyetinden yararlanamayacak. Bu amaçlarla seyahat edeceklerin Suudi Arabistan makamlarının belirlediği özel vizeye başvurması gerekecek.
Hac dönemi dışında umre yapmak isteyenler ise Suudi Arabistan'ın resmi turizm portalı veya havalimanlarındaki e-vize kabinleri üzerinden uygun vize türünü alabilecek.
VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI ANKARA'DA İMZALANMIŞTI
Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Toplantısı'nın ardından diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.
Anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yeni düzenleme, 6 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.
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