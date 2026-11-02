Akdeniz açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 253 kilometre mesafede 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre sarsıntı, 2 Kasım 2026 akşamı saat 19.49'da kaydedildi.

DENİZ TABANININ 9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ

Yerin 9,07 kilometre derinliğinde oluşan deprem, yüzeye yakın bir noktada gerçekleşti. Merkez üssünün Türkiye ana karasına olan uzaklığı nedeniyle kıyı şeridinde doğrudan bir hasar bilgisi aktarılmazken, sarsıntı açık denizde geniş bir alanı etkiledi.

KIYIYA EN YAKIN NOKTALAR VE MESAFELER

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim alanlarının tamamı Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında ve adalarında bulunuyor:

Palamutbükü Adası: 251,91 km

251,91 km Yazı: 252,07 km

252,07 km Yaka: 255,69 km

255,69 km Cumalı: 255,85 km

255,85 km Kızılağaç Adası: 257,49 km

Açık denizde meydana gelen sarsıntının Türkiye'deki en yakın şehir merkezlerine kuş uçuşu mesafesi ise Muğla'ya 340, Aydın'a 386, Denizli'ye 426, İzmir'e 435 ve Antalya'ya 457 kilometre olarak ölçüldü.