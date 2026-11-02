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Başkan Erdoğan Güney Kore'de! Seul'de kritik diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan Güney Kore'de! Seul'de kritik diplomasi trafiği

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un davetine icabetle Güney Kore'de. Seul'de 4 günlük program planlanırken, 3 Kasım Salı günü resmi görüşmeler yapılacak. Ankara-Seul hattında enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliği ele alınacak. İki lider güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Öte yandan Türkiye ve Güney Kore ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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