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Güney Kore'den Başkan Erdoğan'a tarihi bağ vurgusu! Lee'den zirve öncesi sıcak karşılama

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Seul ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan’ı başkentte ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Lee, savunma sanayisi, ekonomi ve enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Güney Kore'den Başkan Erdoğan'a tarihi bağ vurgusu! Lee'den zirve öncesi sıcak karşılama

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Seul'de ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Seul’e gitti. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Seul’e gitti. (Foto: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle "TUR" uçağıyla Seul'e hareket etti. Görüşmede birden fazla konunun masaya yatırılması beklenirken Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Başkan Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ı Güney Kore'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Lee, "Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Lee Jae Myung, Başkan Erdoğan’ı Güney Kore’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. (Foto: AA)Lee Jae Myung, Başkan Erdoğan’ı Güney Kore’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. (Foto: AA)

Lee, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların Kore Savaşı'na dayandığına dikkati çekerek, zor zamanlarda birbirine destek olan bu iki ülke arasındaki bağların stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını hatırlattı.

Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Lee, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni etti.

Lee, paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadelerini kullandı.

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