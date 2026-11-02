FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon! 32 ilde yakalanan 72 şüpheliden 41'i cezaevinde
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 32 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 72 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi.FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı
Adana, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Çalışmalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu belirtilen açıklamada, "Operasyonlar kapsamında yakalanan 72 şüpheliden 41'i tutuklanırken, diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 41'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 32 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
-Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."