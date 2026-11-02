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"Hizmet değil tabela": CHP'li Balıkesir Belediyesi 2020'de açılan BAKOM'u AKOM diye açtı!

Balıkesir'de 2020 yılında Yücel Yılmaz döneminde hizmete açılan BAKOM, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından AKOM adıyla yeniden açıldı. Mevcut merkezin tabelasının değiştirilerek yeniden açılışının yapılması, "tabela belediyeciliği" eleştirilerini beraberinde getirdi. Akın, daha önce de Balbucks kafelerin adını On On Kafe olarak değiştirerek yeniden açılış yapmıştı.

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"Hizmet değil tabela": CHP'li Balıkesir Belediyesi 2020'de açılan BAKOM'u AKOM diye açtı!

Balıkesir'de dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 30 Eylül 2020'de kente kazandırdığı Balıkesir Afet ve Koordinasyon Merkezi (BAKOM), tabelası değiştirilerek yeniden açıldı. CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz 28 Ekim günü BAKOM tabelasını indirip AKOM tabelası astı ve yeni bir hizmetmiş gibi açılış yaptı.

Başkan Akın, göreve geldiği ilk aylarda da belediyeye ait "Balbucks Kafelerin" ismini "On On Kafe" olarak değiştirip açılış yapmıştı. Göreve geldiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediyeyi eş, dost ve akrabalarla dolduran, et ve süt alım ihalesini bin 600 kilometre uzaktaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir firmaya vererek çok sayıda skandala imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, tabela belediyeciliğini sürdürüyor.

Ahmet Akın, açılış töreninde ʺAfet Koordinasyon Merkezimizi hizmete açıyoruzʺ diyerek 2020'den beri hizmet veren merkezi yeniden kamuoyuna tanıttı.Ahmet Akın, açılış töreninde ʺAfet Koordinasyon Merkezimizi hizmete açıyoruzʺ diyerek 2020'den beri hizmet veren merkezi yeniden kamuoyuna tanıttı.

Seçimlerin ardından ilk iş olarak, belediyeye ait olan ve AK Parti döneminde kentin çeşitli yerlerinde açılışı yapılan BalBucks kafelerin ismini On On Kafe olarak değiştirmiş ve yeniden açmıştı. Başkan benzer bir uygulamayı BAKOM'da yaptı.

Ahmet Akın, göreve geldikten sonra belediyeye ait BalBucks kafelerinin adını On On Kafe olarak değiştirmiş ve yeniden açılış yapmıştı.Ahmet Akın, göreve geldikten sonra belediyeye ait BalBucks kafelerinin adını On On Kafe olarak değiştirmiş ve yeniden açılış yapmıştı.

YENİ HİZMETMİŞ GİBİ

CHP'li Başkan Akın, 2020 yılının Eylül ayında, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından açılışı gerçekleştirilen Balıkesir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM)'un adını değiştirdi. Tabelayı indirerek AKOM tabelası asan Başkan Akın, "Bugün çalışmalarımızın çok önemli bir adımını daha atıyoruz. Afet Koordinasyon Merkezimizi hizmete açıyoruz. AKOM'umuz Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun hemşehrilerim" diyerek, zaten var olan bir merkezi yeni bir hizmetmiş gibi açtı.

Haber: Muharrem Doğantez

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