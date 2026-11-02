Balıkesir'de dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 30 Eylül 2020'de kente kazandırdığı Balıkesir Afet ve Koordinasyon Merkezi (BAKOM), tabelası değiştirilerek yeniden açıldı. CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz 28 Ekim günü BAKOM tabelasını indirip AKOM tabelası astı ve yeni bir hizmetmiş gibi açılış yaptı. Başkan Akın, göreve geldiği ilk aylarda da belediyeye ait "Balbucks Kafelerin" ismini "On On Kafe" olarak değiştirip açılış yapmıştı. Göreve geldiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediyeyi eş, dost ve akrabalarla dolduran, et ve süt alım ihalesini bin 600 kilometre uzaktaki Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir firmaya vererek çok sayıda skandala imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, tabela belediyeciliğini sürdürüyor.

Ahmet Akın, açılış töreninde ʺAfet Koordinasyon Merkezimizi hizmete açıyoruzʺ diyerek 2020'den beri hizmet veren merkezi yeniden kamuoyuna tanıttı. Seçimlerin ardından ilk iş olarak, belediyeye ait olan ve AK Parti döneminde kentin çeşitli yerlerinde açılışı yapılan BalBucks kafelerin ismini On On Kafe olarak değiştirmiş ve yeniden açmıştı. Başkan benzer bir uygulamayı BAKOM'da yaptı.