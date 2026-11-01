Başkan Erdoğan'dan "Güney Kore" çıkarması! 4 günlük Seul programı: Stratejik ortaklık masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un davetine icabetle Güney Kore'ye gidiyor. Seul'da 4 günlük program planlanırken, 3 Kasım Salı günü resmi görüşmeler yapılacak. Ankara-Seul hattındaki stratejik ortaklık tüm veçheleriyle ele alınacak. İki lider güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir.
Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel