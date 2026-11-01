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Başkan Erdoğan'dan "Güney Kore" çıkarması! 4 günlük Seul programı: Stratejik ortaklık masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un davetine icabetle Güney Kore'ye gidiyor. Seul'da 4 günlük program planlanırken, 3 Kasım Salı günü resmi görüşmeler yapılacak. Ankara-Seul hattındaki stratejik ortaklık tüm veçheleriyle ele alınacak. İki lider güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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Başkan Erdoğan'dan "Güney Kore" çıkarması! 4 günlük Seul programı: Stratejik ortaklık masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung'un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir.

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