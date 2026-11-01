Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolun bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirtti. Antalya-Alanya Otoyolu'nun bölge turizmi açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımının daha hızlı ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

"TOPLAM 122 KİLOMETRELİK OTOYOL İNŞA EDİYORUZ"

Otoyolun Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacağını belirten Uraloğlu, ana gövdenin her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak projelendirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, otoyolun 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içerdiğini kaydetti.