Süreç 6 adımda işliyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÜCRETİ NE KADAR?

Riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de inceleme maliyeti. 2026 yılı piyasa koşullarına göre riskli yapı tespiti ücretleri ortalama 25 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından her bina için geçerli tek ve sabit bir resmî tarife belirlenmiş değil. Fiyatlar, hizmeti sunan lisanslı özel kuruluşların sözleşmelerine göre değişiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Riskli yapı tespiti, yalnızca binanın gözle incelenmesiyle sınırlı olmayan teknik ve idari aşamalardan oluşuyor. Süreç, lisanslı kuruluşun seçilmesinden başlayarak raporun hazırlanması, idari değerlendirme ve gerekli olması hâlinde tahliye ve yıkım aşamalarına kadar ilerliyor.



1. Lisanslı kuruluş seçimi ve yerinde inceleme: İlk aşamada Bakanlığın lisans verdiği bir mühendislik firması veya kuruluşa başvuruluyor. Uzmanlar binada yerinde inceleme yapıyor. Donatı tarama cihazları, diğer adıyla profometreler kullanılarak betonarme elemanlardaki demir donatıların konumu ve özellikleri kontrol ediliyor.

2. Karot ve laboratuvar testleri: Yapının beton dayanımını değerlendirmek amacıyla kolon ve kirişlerden alınan karot numuneleri, akredite laboratuvarlarda basınç dayanım testine tabi tutuluyor. Gerekli teknik incelemeler kapsamında zemin etüdü ve mühendislik hesapları da yapılıyor.

3. Raporlama ve onay: İncelemelerin ardından riskli yapı tespit raporu hazırlanıyor. Lisanslı kuruluş tarafından Bakanlığın elektronik yazılım sistemi A.R.A.A.D. aracılığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne iletilen rapor, ilgili idari süreç kapsamında değerlendiriliyor.

4. Tapuya şerh ve tebligat: Raporun uygun bulunması hâlinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirim yapılıyor ve tapu kütüğüne "riskli yapı" şerhi işleniyor. Alınan karar maliklere tebliğ ediliyor.

5. İtiraz hakkı: Malikler, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde İl Müdürlüğüne itiraz edebiliyor. İtirazlar Bakanlık bünyesindeki teknik heyet tarafından inceleniyor.

6. Tahliye ve yıkım süreci: Riskli yapı tespitinin kesinleşmesinin ardından maliklere tahliye ve yıkım için 90 günden fazla olmamak üzere süre veriliyor. Bu süre içinde yıkılmayan binalar idare tarafından yıkılabiliyor ve yıkım masrafları maliklerden tahsil ediliyor.