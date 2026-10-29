Hakkari-Van yolunda feci kaza! Polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu: 11 kişi yaralandı
Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 3'ü polis 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Akalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada 11 kişi yaralanırken, şehit polisin acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başsağlığı mesajı yayımladı.
Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana gelen trafik kazasında polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu, 11 kişi yaralandı. Şehit polisin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştırılırken, babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA 3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada ilçe görevinden döndükleri belirtilen 3 polis memurunun da aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN ŞEHİT OLDU
Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazada yaralanan diğer 11 kişinin tedavilerine devam edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ACI HABER ANKARA'DAKİ BABAEVİNE ULAŞTI
Şehit polis memuru Tayfun Akalan'ın şehadet haberi Ankara'nın Altındağ ilçesindeki babaevine ulaştı.
Acı haberin ardından Akalan ailesinin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı ve taziye çadırı kuruldu.
Mahallede Kur'an-ı Kerim okutulurken, aile yakınları, Akalan'ın arkadaşları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN ŞEHİT POLİS İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis memuru Tayfun Akalan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çiftçi mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."