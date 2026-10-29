İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.





POLİS MEMURU TAYFUN AKALAN ŞEHİT OLDU



Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazada yaralanan diğer 11 kişinin tedavilerine devam edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.