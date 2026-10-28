İstanbul Boğazı’nda kritik arıza! 139 metrelik kargo gemisi trafiği durdurdu
İstanbul Boğazı’nda seyir halindeki 139 metre uzunluğundaki “Alisuvar Mammadov” adlı kargo gemisinin makine arızası yapması üzerine gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Kanlıca önlerinde demirleyen gemiye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Arızası giderilen gemi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde seyrine devam ederken boğazın geminin geçişini tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası meydana gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı, 139 metre uzunluğundaki "Alisuvar Mammadov" adlı kargo gemisi Kanlıca önlerinde demirledi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güvenlik amacıyla çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.
ARIZA GİDERİLDİ, SEYRİNE DEVAM ETTİ
Ekiplerin müdahalesi sonucu arızası giderilen kargo gemisi, kurtarma römorkörlerinin kontrolünde yeniden seyrine başladı. Yaklaşık 3 saat boyunca gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın, "Alisuvar Mammadov"un geçişini tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.