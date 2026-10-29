Depremin 6’ncı yılında İzmir yalnız kalmadı: TOKİ projeleriyle yeni yuvalar yükseldi | Adalet sorumlulardan hesap soruyor
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 6. yılında, devletin bütün imkanlarıyla kente sağladığı güçlü sahiplenme ve ihya çalışmaları meyvelerini verdi. Afetin ilk anından itibaren başlatılan seferberlik kapsamında Bayraklı ve Bornova başta olmak üzere yıkıma uğrayan bölgeler yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ eliyle inşa edilen 5 bin 61 konut ile 357 iş yeri hak sahiplerine teslim edilerek İzmirli vatandaşlara güvenli yuvalar sunuldu. Yargı süreçlerinde ise sorumlulara ağır cezalar verildi.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntının üzerinden geçen 6 yılda, kenti kucaklayan güçlü dayanışma ruhu yaraları sardı.
Seferihisar ilçesinde kaydedilen, çevre illerde hissedilen sarsıntı, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkıma neden oldu.
Afetin ilk anından itibaren kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları İzmir için kenetlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma, geçici barınma, psikososyal destek çalışmaları eksiksiz hayata geçirildi.
6 YILDA 5 BİN KONUT TAMAM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 213 bin 762 binada hasar tespit çalışması yürüttü.
İncelemelerde 9 bin 79 yapının sarsıntıdan etkilendiği, bunlardan 99'unun acil yıkılacak, 632'sinin ağır hasarlı, 580'inin orta hasarlı, 7 bin 768'inin ise az hasarlı olduğu belirlendi.
Depremde zarar gören bölgelerde ve belirlenen rezerv alanlarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle kapsamlı konut hamlesi başlatıldı.
Projeler çerçevesinde inşa edilen 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
ENKAZDAN YÜKSELEN METANET SİMGELERİ
Bayraklı'da yıkılan Rızabey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış sitelerinde günlerce aralıksız çalışma yürütüldü.
Enkazlardan 107 vatandaş sağ kurtarıldı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz suyunun taşması neticesinde 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin vefat etti, marinalardaki çok sayıda tekne battı, kıyı şeridindeki işletmeler zarar gördü.
Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılarak sağlık görevlisinin eline sarılan Elif Perinçek dayanıklılığın sembolü oldu.
Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin sağlığına kavuşurken annesi Fidan Gezgin hayatını kaybetti.
Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan ve 10 saat sonra ulaşılan 15 yaşındaki Günay Özışık hafızalara kazınan isimler arasında yer aldı.
SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİ
Yıkılan binalarla ilgili müteahhitler, fenni mesuller, mimarlar, yapı denetim yetkilileri hakkında adli süreçler kararlılıkla işletildi. 37 kişinin vefat ettiği Rızabey Apartmanı davasında 20 sanığın yargılaması devam ediyor.
Yağcıoğlu Apartmanı B Blok davasında müteahhit ve bina fenni mesulüne 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
Doğanlar Apartmanı B Blok davasında yapı müteahhidi 15 yıl, proje müellifi 6 yıl 8 ay, sürveyan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldı; firari fenni mesulün dosyası ayrıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı davasında fenni mesul, yapı denetim şirketi yetkilileri ve bazı bina sahiplerinin yargılaması sürüyor.
30 kişinin can verdiği Emrah Apartmanı davasında 2 sanık 14'er yıl 5'er ay hapis cezasına mahkum edildi.
Cumhuriyet Sitesi davasında fenni mesul 2 yıl 9 ay 10 gün, yapı denetçisi 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası alırken bir sanık beraat etti.
Barış Sitesi dosyasında ise inşaat ve tadilat ruhsatı işlemlerinde sorumluluğu bulunduğu kaydedilen 6 belediye görevlisi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam ediliyor.