ENKAZDAN YÜKSELEN METANET SİMGELERİ Bayraklı'da yıkılan Rızabey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanları ile Emrah ve Barış sitelerinde günlerce aralıksız çalışma yürütüldü. Enkazlardan 107 vatandaş sağ kurtarıldı, 117 kişi hayatını kaybetti. Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz suyunun taşması neticesinde 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin vefat etti, marinalardaki çok sayıda tekne battı, kıyı şeridindeki işletmeler zarar gördü. 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye İzmir için tek yürek oldu 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye İzmir için tek yürek oldu Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılarak sağlık görevlisinin eline sarılan Elif Perinçek dayanıklılığın sembolü oldu. Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin sağlığına kavuşurken annesi Fidan Gezgin hayatını kaybetti. Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan ve 10 saat sonra ulaşılan 15 yaşındaki Günay Özışık hafızalara kazınan isimler arasında yer aldı. TOKİ tarafından tamamlanan 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri mağdur vatandaşlara teslim edildi.

SORUMLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİ Yıkılan binalarla ilgili müteahhitler, fenni mesuller, mimarlar, yapı denetim yetkilileri hakkında adli süreçler kararlılıkla işletildi. 37 kişinin vefat ettiği Rızabey Apartmanı davasında 20 sanığın yargılaması devam ediyor. Yağcıoğlu Apartmanı B Blok davasında müteahhit ve bina fenni mesulüne 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Yıkılan binaların inşa ve denetim safhasında kusuru bulunan müteahhit ve fenni mesuller mahkemelerce ağır hapis cezalarına çarptırıldı.