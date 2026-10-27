Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin yargılandığı uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla açılan davada tutuksuz sanık Sadettin Saran İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanık Ela Rümeysa Cebeci ise duruşmada hazır bulunmadı. Kimlik tespiti sırasında mahkemeye aylık gelirini açıklayan Saran, gelirinin 6 milyon TL olduğunu belirtti.

Sadettin Saran ilk duruşma için adliyede

SADDETTİN SARAN DURUŞMAYA KATILDI

Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan Saran'ın kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 6 milyon TL olduğu kaydedildi.

ELA RÜMEYSA CEBECİ DURUŞMAYA KATILMADI

Aynı davada tutuksuz yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ise ilk duruşmaya katılmadı.

İKİ SANIK İÇİN 10 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS İSTEMİ

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanıyor. İki sanık hakkında ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyor.

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