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Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayıp ailelerin de dahil olmasıyla büyüyen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkeklerin ise yumruk yumruğa kavga ettiği anlar yer aldı.

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Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 24 Ekim'de yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Çocuklar arasında başlayan tartışmanın ailelerin de dahil olmasıyla büyüdüğü olayda, kadınlar ve erkekler sokak ortasında birbirine girdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: İHA)Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: İHA)

ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DAHİL OLDU

Olay, 24 Ekim akşamı Nizip ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan kavga, ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Sopaların ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı-3

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 30 yaşındaki Murat Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Y.'nin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi.

Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı-4

KADINLAR SAÇ SAÇA, ERKEKLER YUMRUK YUMRUĞA

Bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çocuklar arasındaki kavgaya önce kadınların, ardından erkeklerin dahil olduğu görüldü.

Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı-5

Kadınların birbirlerinin saçlarını çekerek, erkeklerin ise yumruklarla kavga ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma devam ederken mahalledeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı-7 Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı-8 Gaziantep'te ölümle biten kavganın ilk anları kamerada! Çocuklar başlattı, aileler karıştı-9
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