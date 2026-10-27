Gaziantep'in Nizip ilçesinde 24 Ekim'de yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan sopalı ve silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Çocuklar arasında başlayan tartışmanın ailelerin de dahil olmasıyla büyüdüğü olayda, kadınlar ve erkekler sokak ortasında birbirine girdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (Fotoğraf: İHA) ÇOCUKLARIN KAVGASINA AİLELER DAHİL OLDU Olay, 24 Ekim akşamı Nizip ilçesine bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan kavga, ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Sopaların ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.