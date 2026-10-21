Kazak ressam Januzak Kerimbek Musapir’in hazırladığı Tenzile Erdoğan portresi, Başkan Erdoğan’a sunuldu. (Foto: AA)

Kazakistanlı ressam Januzak Kerimbek Musapir'in yaptığı Başkan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca Kazakistan'ın tanınmış ressamlarından Januzak Kerimbek Musapir'in yaptığı çok anlamlı bir tablo da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Bu vesileyle Tenzile Erdoğan annemizi vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Genel Merkezimizde birlikte düzenlediğimiz etkinlikle kurultay kavramını ve önemini bir kez daha hatırlamamıza katkı sağlayan Kazakistan'ın önemli fikir adamları, aksakalımız Adil Ahmedov, Alimler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zaripbay Orazbay, Prof. Dr. Ömürhan Oksikbayev ve Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'e teşekkür ediyorum."