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    • 12.10.2022 17:11
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    Astana'da rövanş... Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı için gittiği Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı. İki lider Mayıs ayında da Ankara'da bir araya gelmiş ve yapılan anlaşmalar ve diplomasi temasları sonrası yine masa tenisi oynamıştı.

    takvim.com.tr
    Astana’da rövanş

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

    ERDOĞAN VE TOKAYEV YİNE MASA TENİSİ OYNADI
    Türkiye ve Kazkistan arasında imzalanan 6 anlaşma sonrası iki lider masa tenisi oynadı.

    Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından fotoğraflar paylaşılırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev…" ifadeleriyle masa tenisi raketi emojisine yer verildi.

    YİNE O MEŞHUR VURUŞ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynarken yine o meşhur vuruşunu yaptı.

        AYLAR ÖNCE ANKARA'DA OYNAMIŞLARDI
        İki lider Mayıs ayında da Ankara'da bir araya gelmiş ve yapılan anlaşmalar ve diplomasi temasları sonrası yine masa tenisi oynamıştı.

        6 ANLAŞMA İMZALANDI
        Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na başkanlık etti.

        Toplantının ardından, Erdoğan ve Tokayev'in huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Zhumangarin, "Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliği Tesis Edilmesine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

        "Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Tamara Duysenova imza koydu.

        "Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev imza attı.

        "Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Müzeoloji, Anıtların Korunması ve Restorasyonu Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev imzaladı.

        "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat tarafından imzalandı.

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Kazakistan Tarım İşleri Bakanı Yerbol Karashokeyev, "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İşbirliği Anlaşması"na imza attı.

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        Haberler Güncel Astana'da rövanş... Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı
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