Astana'da rövanş... Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
ERDOĞAN VE TOKAYEV YİNE MASA TENİSİ OYNADI
Türkiye ve Kazkistan arasında imzalanan 6 anlaşma sonrası iki lider masa tenisi oynadı.
Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından fotoğraflar paylaşılırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev…" ifadeleriyle masa tenisi raketi emojisine yer verildi.
YİNE O MEŞHUR VURUŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynarken yine o meşhur vuruşunu yaptı.