32 ilde uyuşturucu operasyonu: 560 kilogram uyuşturucu çıktı... Sosyal medyada zehir ağı kurdular
Genç nesilleri sanal tuzaklarla hedef alan uyuşturucu tacirlerinin sosyal medya ve mesajlaşma ağları üzerindeki karanlık tezgahı açığa çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 32 ilde icra edilen operasyonlarda 1953 ekip görev yaptı. Zehir tacirlerinin dijital mecraları kullanarak kurdukları satış ağları deşifre edilirken, aramalarda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 adet uyuşturucu hap bulundu. Adliyeye sevk edilen 423 şüpheliden 298’i tutuklanırken, 125 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Dijital mecraların denetimsiz ortamını uyuşturucu tacirleri de fırsata çevirdi.
Zehirli algoritmasıyla aile ve gençler üzerinde ağır tahribata yol açan sosyal medya uygulamalarının, uyuşturucu gibi zehir ticaretinde de araç olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı.
YAKLAŞIK 10 BİN PERSONELLE OPERASYON
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 1953 narkotik ve asayiş ekibi görev aldı.
Toplam 9 bin 765 personelin katılımıyla icra edilen operasyonlarda, 560 kilogram uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.
ZEHİR TİCARETİ SİBER ORTAMDA
Yakalanan 423 zanlının sorgulamaları sonucunda organize şebekenin kirli yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı.
Şüphelilerin gençleri batağa çekmek maksadıyla sosyal medya platformları ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yoluyla uyuşturucu üretimine doğrudan hammadde sağladıkları tespit edildi.
Kontrolsüz sosyal medya platformlarının zehir ticaretine alet edildiğinin belirlendiği soruşturmada, şebekenin uyuşturucu trafiğini organize biçimde bu kanallardan yönettiği kayıtlara geçti.
295 TUTUKLAMA
Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladığı belirlenen toplam 423 şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen 423 kişiden 298'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 125 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.