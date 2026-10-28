Zehirli algoritmasıyla aile ve gençler üzerinde ağır tahribata yol açan sosyal medya uygulamalarının, uyuşturucu gibi zehir ticaretinde de araç olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 1953 narkotik ve asayiş ekibi görev aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi yakalandı.

Toplam 9 bin 765 personelin katılımıyla icra edilen operasyonlarda, 560 kilogram uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde 32 ilde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu satıcılarının dijital platformları birer suç aracı olarak kullanma eğilimini bir kez daha ortaya koydu. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)