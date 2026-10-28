Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimde dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. EBA'nın dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden biri haline geldiğini belirten Tekin, Türkiye'nin dijital eğitim altyapısında Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Fotoğraf: AA)

"AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA AÇIK ARA EN İYİYİZ"

EBA'nın ulaştığı kullanıcı sayısını paylaşan Bakan Tekin, Türkiye'nin dijital eğitim altyapısındaki başarısına dikkat çekti.

Tekin, "EBA'nın bugün yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada. Materyal eksikliği açısından OECD ortalamasının çok çok altındayız." ifadelerini kullandı.

DİJİTAL EĞİTİME 9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin eğitimde teknolojik dönüşüm için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Tekin, 2011 yılından bu yana dijital altyapıya aktarılan kamu kaynağının yaklaşık 9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakan Tekin, "Şu an EBA içerik olarak bu noktaya geldi. Bu altyapı için 2011'den itibaren yaklaşık olarak 9 milyar dolar civarında kamu kaynağı aktarıldığını da ifade edeyim." dedi.