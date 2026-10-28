Türkiye dijital eğitimde Avrupa'ya fark attı: Bakan Tekin EBA'nın ulaştığı rakamları açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin dijital eğitim altyapısında OECD ülkeleri arasında en iyi konumda olduğunu belirtti. Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklayan Tekin, 2011 yılından bu yana dijital eğitim altyapısına yaklaşık 9 milyar dolarlık kamu kaynağı aktarıldığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimde dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. EBA'nın dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden biri haline geldiğini belirten Tekin, Türkiye'nin dijital eğitim altyapısında Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu vurguladı.
"AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA AÇIK ARA EN İYİYİZ"
EBA'nın ulaştığı kullanıcı sayısını paylaşan Bakan Tekin, Türkiye'nin dijital eğitim altyapısındaki başarısına dikkat çekti.
Tekin, "EBA'nın bugün yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada. Materyal eksikliği açısından OECD ortalamasının çok çok altındayız." ifadelerini kullandı.
DİJİTAL EĞİTİME 9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'nin eğitimde teknolojik dönüşüm için önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Tekin, 2011 yılından bu yana dijital altyapıya aktarılan kamu kaynağının yaklaşık 9 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Bakan Tekin, "Şu an EBA içerik olarak bu noktaya geldi. Bu altyapı için 2011'den itibaren yaklaşık olarak 9 milyar dolar civarında kamu kaynağı aktarıldığını da ifade edeyim." dedi.
EBA DÜNYANIN EN BÜYÜK EĞİTİM PORTALLERİNDEN BİRİ OLARAK TASARLANDI
EBA'nın kuruluş sürecine de değinen Tekin, dijital eğitim altyapısının oluşturulmasında okullara internet erişimi sağlanması ve dersliklerin etkileşimli tahtalarla donatılmasının temel hedefler arasında yer aldığını belirtti.
Tekin, projenin gelişimini şu sözlerle anlattı:
"Dijital alanda çok önemli değişiklikler oluyor. Türkiye'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurması gerektiği varsayımından hareket etmiştik. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı? Buraya da odaklandık ve EBA'yı, şu an dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olmak üzere kurguladık."