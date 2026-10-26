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İstanbul Barosu seçim sonuçları belli oldu! Ümit Kocasakal 10 bin 227 oyla başkan seçildi

İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışı sonuçlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 9 adayın yarıştığı seçimde Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak İstanbul Barosunun yeni başkanı seçildi. İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 22 oyla ikinci sırada yer aldı.

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İstanbul Barosu seçim sonuçları belli oldu! Ümit Kocasakal 10 bin 227 oyla başkan seçildi

İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 9 aday baro başkanlığı için yarıştı. Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, rakiplerini geride bırakarak 10 bin 227 oyla İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

Baroda yeni dönem başladı. (Foto: AA)Baroda yeni dönem başladı. (Foto: AA)
68 BİN 469 AVUKAT İÇİN 172 SANDIK KURULDU

İstanbul Barosunun yeni başkanını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimde, 68 bin 469 avukatın oy kullanabilmesi için 172 sandık kuruldu.

Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri sayım işlemlerine başladı. Avukatlar ise Haliç Kongre Merkezi'nde kurulan ekrandan seçim sonuçlarını takip etti.

Sandıkta kazanan belli oldu. (Foto: AA)Sandıkta kazanan belli oldu. (Foto: AA)

ÜMİT KOCASAKAL 10 BİN 227 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

Sandıkların sayılmasının ardından Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak İstanbul Barosunun yeni başkanı oldu.

Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 bin 22 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

Cumhuriyet Avukatları Grubu adayı Atakan Adem Selanik 3 bin 809 oyla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Barosu’nda Kocasakal dönemi. (Foto: AA)İstanbul Barosu’nda Kocasakal dönemi. (Foto: AA)

İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUÇLARI: HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?
İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkan adaylarının aldığı oylar şöyle:
Aday
Oy sayısı
Ümit Kocasakal – Cumhuriyetçi Güç Birliği
10.227
İbrahim Özden Kaboğlu – Değişim İçin Avukatlar Grubu
7.022
Atakan Adem Selanik – Cumhuriyet Avukatları Grubu
3.809
Hasan Kılıç – Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu/Önce İlke ÇAĞ Yükseliş Hareketi
3.557
Osman Korkut Kanadoğlu – Avukat Hakları Grubu (AHG)
2.543
Arife Gökkaya Dinç – Bağımsız Avukatlar Grubu (BAK)
1.477
Salih Uçar – Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu (TÜMAG)
713
Gülbeyaz Karadeniz – Bağımsız aday
515
Metin Uraçin – İstanbul Avukatlar Birliği
173

Seçim sonuçlarına göre Ümit Kocasakal, en yakın rakibi İbrahim Özden Kaboğlu'na 3 bin 205 oy fark atarak başkanlık yarışını kazandı.

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