İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 9 aday baro başkanlığı için yarıştı. Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, rakiplerini geride bırakarak 10 bin 227 oyla İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

Baroda yeni dönem başladı. (Foto: AA)

68 BİN 469 AVUKAT İÇİN 172 SANDIK KURULDU



İstanbul Barosunun yeni başkanını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimde, 68 bin 469 avukatın oy kullanabilmesi için 172 sandık kuruldu.

Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri sayım işlemlerine başladı. Avukatlar ise Haliç Kongre Merkezi'nde kurulan ekrandan seçim sonuçlarını takip etti.