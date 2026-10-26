İstanbul Barosu seçim sonuçları belli oldu! Ümit Kocasakal 10 bin 227 oyla başkan seçildi
İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık yarışı sonuçlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 9 adayın yarıştığı seçimde Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak İstanbul Barosunun yeni başkanı seçildi. İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 22 oyla ikinci sırada yer aldı.
İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde 9 aday baro başkanlığı için yarıştı. Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, rakiplerini geride bırakarak 10 bin 227 oyla İstanbul Barosu Başkanı seçildi.
68 BİN 469 AVUKAT İÇİN 172 SANDIK KURULDU
İstanbul Barosunun yeni başkanını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimde, 68 bin 469 avukatın oy kullanabilmesi için 172 sandık kuruldu.
Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
Oy verme sürecinin tamamlanmasının ardından sandık görevlileri sayım işlemlerine başladı. Avukatlar ise Haliç Kongre Merkezi'nde kurulan ekrandan seçim sonuçlarını takip etti.
ÜMİT KOCASAKAL 10 BİN 227 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ
Sandıkların sayılmasının ardından Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak İstanbul Barosunun yeni başkanı oldu.
Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Özden Kaboğlu ise 7 bin 22 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.
Cumhuriyet Avukatları Grubu adayı Atakan Adem Selanik 3 bin 809 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Seçim sonuçlarına göre Ümit Kocasakal, en yakın rakibi İbrahim Özden Kaboğlu'na 3 bin 205 oy fark atarak başkanlık yarışını kazandı.