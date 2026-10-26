İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayarak esnaftan milyonlarca lira haraç talep eden organize suç şebekesine emniyet güçlerince operasyon düzenlendi. Beşiktaş, Tuzla ve Pendik ilçelerinde faaliyet gösteren şebekeye yönelik çalışmalarda, aralarında suç aletlerini saklayan otel görevlilerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş, Tuzla ve Pendik ilçelerinde esnaftan 5 ile 10 milyon lira arasında haraç isteyen, istediklerini alamayınca iş yerlerini kurşunlayan suç şebekesine yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır) 19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün titizlikle incelenmesi sonucu tespit edilen 19 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi.