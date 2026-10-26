İş yerlerini kurşunlayan haraç çetesine operasyon: Silahlar otel resepsiyonundan çıktı! 13 gözaltı
İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayarak esnaftan 10 milyon liraya kadar haraç talep eden organize suç şebekesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Beşiktaş, Tuzla ve Pendik ilçelerinde faaliyet gösteren çete üyelerinin yakalanması amacıyla 19 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, suç aletlerini sakladıkları tespit edilen otel mühürlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olayda kullandıkları silahları kaldıkları otelin resepsiyonuna teslim ettikleri belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında otel sahibi ve çalışanı da bulunuyor.
İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayarak esnaftan milyonlarca lira haraç talep eden organize suç şebekesine emniyet güçlerince operasyon düzenlendi. Beşiktaş, Tuzla ve Pendik ilçelerinde faaliyet gösteren şebekeye yönelik çalışmalarda, aralarında suç aletlerini saklayan otel görevlilerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.
Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün titizlikle incelenmesi sonucu tespit edilen 19 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi yakalanırken, şüphelilerin kaldıkları evler ve otel odasında yapılan aramalarda olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
YURT DIŞI NUMARALARINDAN ÖLÜM TEHDİDİ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şebeke üyelerinin gözüne kestirdikleri iş yerlerinden 5 ile 10 milyon lira arasında haraç istedikleri tespit edildi.
Taleplerine olumsuz cevap veren mağdurları yurt dışı kaynaklı telefon numaralarından arayarak ölümle tehdit eden şüphelilerin, sindirme politikası olarak iş yerlerine silahlı saldırı düzenledikleri kaydedildi.
Kurşunlama anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
SİLAHLARI OTEL RESEPSİYONUNA TESLİM ETMİŞLER
Polis ekiplerinin derinleştirdiği incelemelerde, şebekenin saldırılar sonrası iz kaybettirmek için izlediği formül de deşifre edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin kurşunlama olayında kullandıkları silahı kaldıkları otelin resepsiyon görevlisine teslim ettikleri anlar ortaya çıkarıldı.
Elde edilen deliller üzerine otel sahibi ve resepsiyon görevlisi de operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Suç aletlerinin saklandığı ve şebeke üyelerinin barındığı otel, yetkili makamlarca mühürlenerek faaliyetten menedildi.
Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.