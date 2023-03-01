367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu için cenaze töreni düzenlendi!

367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu dün yani 28 Şubat 2023'te 84 yaşında hayatını kaybetti. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile sık sık gündeme gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi.