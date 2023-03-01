367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu için cenaze töreni düzenlendi!
367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu dün yani 28 Şubat 2023'te 84 yaşında hayatını kaybetti. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile sık sık gündeme gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Kanadoğlu'nun cenaze töreninde CHP'den yoğun katılım sağlanırken Ahmet Necdet Sezer,Yekta Güngör Özden gibi isimler de yer aldı. İşte törenden görüntüler ve 367 krizi ile 28 Şubat darbesinin detayları...
367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu dün yani 28 Şubat 2023'te 84 yaşında hayatını kaybetti. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile sık sık gündeme gelen Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Kanadoğlu'nun cenaze töreninde CHP'den yoğun katılım sağlanırken Ahmet Necdet Sezer,Yekta Güngör Özden gibi isimler de yer aldı.
KANADOLUĞLU'NUN CENAZE TÖRENİNE KİMLER KATILDI
Cenaze törenine, Kanadoğlu'nun ailesinin yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Adalet Bakanları Hikmet Sami Türk ve Seyfi Oktay, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ve bazı milletvekilleri katıldı.