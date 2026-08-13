ÜÇ ZARF 290 BİN DOLAR

Etkin pişmanlıktan yararlanan Oğuz Kaçmaz, kalan 290 bin doları üç parça halinde zarfla teslim ettiğini ve kendisini şüphe çekmemek için Gülay Kabadayı'nın kardeşi olarak tanıttığını anlattı. HTS kayıtlarında Kabadayı ile Danış'ın villa devrinden önce Muğla'da birlikte lüks yat tatili yaptığı da tespit edildi.

Şile Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı kamerada





SUÇÜSTÜ OPERASYONDA 20 BİN AVRO ELE GEÇİRİLDİ



İddianamede ayrıca imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiği, suçüstü operasyonunda 20 bin avro ele geçirildiği, belediye önünde 1,5 milyon liralık rüşvet parasının saçıldığı ve kaçak yapılar ile otel ruhsatları karşılığında milyonlarca liralık ödemeler talep edildiği iddia edildi.

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