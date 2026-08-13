Şile Belediyesindeki ihale vurgununda 12,5 milyonluk rüşvet villası: 2,6 milyon gösterip vergi kaçırdılar!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame, belediyede sistematik bir rüşvet ve çıkar ağı kurulduğu iddialarını ortaya koydu. Toplanan rüşvetle Kabadayı eşi adına 12,5 milyon TL’ye (300 bin dolar) lüks villa alındı. Tapuda evin değeri 2,6 milyon TL gösterilerek vergi kaçırıldı. İddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın "örgüt lideri", Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın ise "örgüt yöneticisi" olduğu çıkar amaçlı bir suç örgütü kurulduğu belirtildi.
Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluşturulduğu ifade edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.
21 AYRI EYLEM DOSYADA
Dosyada rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kapsamında 21 ayrı eylem bulunduğu belirtildi. İddianamenin en dikkat çekici bölümünü asfalt ihaleleri karşılığında alındığı öne sürülen 11 milyon liralık rüşvet oluşturdu.
300 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ VİLLANIN SATIŞ BEDELİ 2,6 MİLYON LİRA OLARAK GÖSTERİLDİ
Danış Asfalt'ın sahibi Serbülend Danış'tan alındığı belirtilen parayla, 300 bin dolar değerindeki deniz manzaralı bir villa, Kabadayı'nın eşi Gülay Kabadayı adına satın alındı. Tapuda satış bedelinin 2,6 milyon lira gösterildiği kaydedildi.
ÜÇ ZARF 290 BİN DOLAR
Etkin pişmanlıktan yararlanan Oğuz Kaçmaz, kalan 290 bin doları üç parça halinde zarfla teslim ettiğini ve kendisini şüphe çekmemek için Gülay Kabadayı'nın kardeşi olarak tanıttığını anlattı. HTS kayıtlarında Kabadayı ile Danış'ın villa devrinden önce Muğla'da birlikte lüks yat tatili yaptığı da tespit edildi.
Şile Belediyesi'ndeki rüşvet pazarlığı kamerada
SUÇÜSTÜ OPERASYONDA 20 BİN AVRO ELE GEÇİRİLDİ
İddianamede ayrıca imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiği, suçüstü operasyonunda 20 bin avro ele geçirildiği, belediye önünde 1,5 milyon liralık rüşvet parasının saçıldığı ve kaçak yapılar ile otel ruhsatları karşılığında milyonlarca liralık ödemeler talep edildiği iddia edildi.