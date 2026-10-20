Kurgu kazalarla sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye operasyon: 88 gözaltı kararı... 17 şirket mağdur
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, 2022 ile 2026 yılları arasında kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketini zarara uğratan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İncelenen 76 kaza dosyasında hasarlı araçların defalarca farklı sürücüler adına kullanıldığı ve gerçeğe aykırı tutanaklar düzenlendiği saptandı. MASAK raporları, fiziki takip ve kamera incelemeleriyle milyonlarca liralık para trafiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı.
Trafikte hasar görmüş araçları organize senaryolarla yeniden kaza yapmış gibi gösteren şebekenin yıllara yayılan milyonlarca liralık haksız kazanç çarkı, emniyet birimlerinin koordineli takibiyle tamamen dağıtıldı.
KURGU KAZALARLA SİGORTA DOLANDIRICILIĞI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına göre, 2022 ile 2026 yılları arasında organize şekilde hareket eden suç yapılanması mercek altına alındı. Şüphelilerin, önceden hasar almış araçları kasıtlı olarak yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri ve aynı araçları farklı sürücüler adına tescil ettirerek mükerrer kazalarda kullandıkları saptandı.
Hazırlanan gerçeğe aykırı kaza tespit tutanaklarıyla 17 ayrı sigorta şirketinden haksız tazminat temin edildiği kayıtlara geçti. İncelenen 76 trafik kazasının tamamının kurgusal senaryolardan ibaret olduğu adli tıp ve kaza inceleme raporlarıyla belgelendi.
PLANLI İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLAR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, HTS kayıtları, fiziki takip tutanakları ve güvenlik kamera görüntülerinin birleştirilmesiyle suç örgütünün çalışma modeli gün yüzüne çıkarıldı.
Şüphelilerin araç temini, hasar dosyalarının oluşturulması, sigorta şirketlerinden tazminat ödemelerinin tahsil edilmesi ve elde edilen paranın üyeler arasında paylaştırılması aşamalarında planlı iş bölümü yürüttükleri aktarıldı.
Suç örgütüyle bağlantılı şahısların banka hesaplarında milyonlarca lira tutarında olağan dışı nakit hareketliliği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 77 GÖZALTI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 77'si yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında incelenen şüphelilerden 1'inin halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlenirken, adreslerinde bulunamayan firari 10 şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonel çalışmalar sürdürülüyor.
"TİCARETİ SUİSTİMAL EDENE GEÇİT YOK"
Operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit verilmeyeceğini vurguladı.
Gürlek, "Hangi yönteme başvururlarsa başvursunlar, suçtan kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap verecektir!" dedi.