KURGU KAZALARLA SİGORTA DOLANDIRICILIĞI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasına göre, 2022 ile 2026 yılları arasında organize şekilde hareket eden suç yapılanması mercek altına alındı. Şüphelilerin, önceden hasar almış araçları kasıtlı olarak yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdikleri ve aynı araçları farklı sürücüler adına tescil ettirerek mükerrer kazalarda kullandıkları saptandı.

Hazırlanan gerçeğe aykırı kaza tespit tutanaklarıyla 17 ayrı sigorta şirketinden haksız tazminat temin edildiği kayıtlara geçti. İncelenen 76 trafik kazasının tamamının kurgusal senaryolardan ibaret olduğu adli tıp ve kaza inceleme raporlarıyla belgelendi.