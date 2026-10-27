Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2026 celp dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Kasım ve Aralık 2026 ile Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Peki, 2026 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk tarihleri ne zaman?

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2026 sınıflandırma dönemi kapsamında yedek subay, yedek astsubay adayları ve erlerin askerlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.