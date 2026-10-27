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Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri belli oldu! MSB açıkladı: e-Devlet sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Kasım ve Aralık 2026 ile Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? Kasım 2026 celbi sevk tarihleri ne zaman, sevk belgeleri nasıl alınır?

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Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri belli oldu! MSB açıkladı: e-Devlet sorgulama ekranı ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım 2026 celp dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Kasım ve Aralık 2026 ile Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Peki, 2026 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır, sevk tarihleri ne zaman?

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, Kasım 2026 sınıflandırma dönemi kapsamında yedek subay, yedek astsubay adayları ve erlerin askerlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

MSB askerlik yerlerini duyurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)MSB askerlik yerlerini duyurdu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Bakanlığın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

MSB'nin duyurusuMSB'nin duyurusu

2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığının "Askerliğim" hizmeti üzerinden sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecek.

Yükümlüler, bu ekran üzerinden görev yapacakları birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilecek. Sonuçlara askerlik şubelerinden de ulaşılabilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

KASIM 2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı takvime göre Kasım 2026 sınıflandırma döneminde yükümlüler üç grup halinde birliklerine sevk edilecek.

Grup
Tarih
Yedek subay/astsubay adayları ve er (1. grup)
5 Kasım 2026
Er (2. grup)
3 Aralık 2026
Er (3. grup)
7 Ocak 2027

SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
MSB'nin duyurusuna göre yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün önce almaya başlayabilecek.

Belgeler, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edilebilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri belli oldu! MSB açıkladı: e-Devlet sorgulama ekranı ve sevk tarihleri-5 Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri belli oldu! MSB açıkladı: e-Devlet sorgulama ekranı ve sevk tarihleri-6 Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 askerlik yerleri belli oldu! MSB açıkladı: e-Devlet sorgulama ekranı ve sevk tarihleri-7

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