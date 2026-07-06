Bu da sahte kaza çetesi! Kamerasız sokaklarda sigorta dolandırıcılığı... Avukatlar başrolde

KÖR NOKTALARI SEÇTİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince düzenlenen kurgu kaza raporları incelendi.

Sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri saptandı.

Yapılan tespitlere göre şüpheliler, kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdı.

Araçların fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenleyen şahısların, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev soruşturma, kamerasız sokakları mesken tutarak sahte trafik kazaları düzenleyen organize suç örgütünü çökertti.