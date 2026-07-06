Bu da sahte kaza çetesi! Kamerasız sokaklarda sigorta dolandırıcılığı... Avukatlar başrolde
Kamerasız bölgelerde sahte trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketlerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde eden organize suç örgütü deşifre edildi. Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı saptandı. Örgütün lider kadrosunda da bir avukatın bulunduğu belirlendi. Kurgu kazalar üzerinden vurgun yapan 240 şüpheliden 62’sine yönelik 5 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlarda 48 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamerasız sokaklarda sahte trafik kazaları düzenleyerek milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesini ortaya çıkardı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde şüphelilerin şeytani planları deşifre edildi.
KÖR NOKTALARI SEÇTİLER
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince düzenlenen kurgu kaza raporları incelendi.
Sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri saptandı.
Yapılan tespitlere göre şüpheliler, kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdı.
Araçların fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenleyen şahısların, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.
DÜMENİ İŞLETMEK İÇİN MAHKEMEYE BİLE BAŞVURMUŞLAR
Bu yöntemle sigorta şirketlerinin eksper incelemesi yapma imkanının ortadan kaldırıldığı anlaşıldı.
Hasar ödemesi almak amacıyla başvurular yapıldığı, ödeme yapılmaması halinde bazı dosyaların tahkim, mahkeme, icra süreçleri üzerinden tahsil edilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
200 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ
Dosya kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Eyüp Gürgür, örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen Çağdaş İralgil, avukat Arda Akıncı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin kurgu kazalar yoluyla sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
Şebekenin kurgu kazalar, hasar dosyaları üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı.
62 SAHTEKARA 5 ŞEHİRDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edilerek 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bugün İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı, Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda maddi hasarlı kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta evrakları, kasko evrakları, farklı şahıslara ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ele geçirildi.
AVUKATLARA MERCEK
Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı tespit edildi.
Yapılan MASAK hesap hareketleri incelemelerinde avukat Arda Akıncı'nın örgüt adına hareket ettiği, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirildi.
Diğer avukatların örgüt lideri, üyeleriyle hesap hareketine rastlanılmadığından dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları anlaşıldı.
Soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bütün yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.
ZANLILARIN LİSTESİ
Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin isimleri ve örgüt içindeki konumları şu şekilde:
|Ad Soyad
|Rol
|Eyüp Gürgür
|Örgüt lideri
|Çağdaş İralgil
|Örgüt yöneticisi
|Arda Akıncı
|Örgüt yöneticisi
|Okan Çolak
|Örgüt üyesi
|Cüneyt Balcı
|Örgüt üyesi
|Nejdet Ün
|Örgüt üyesi
|Orhan Mete
|Örgüt üyesi
|Rıfkı Hayla
|Örgüt üyesi
|Hüsnü Caner
|Örgüt üyesi
|Hamza Bayhan
|Örgüt üyesi
|Mehmet Can Erçakmak
|Örgüt üyesi
|Serkan Gülecek
|Örgüt üyesi
|Tarık Hayla
|Örgüt üyesi
|Bülent Kadaifçioğlu
|Örgüt üyesi
|Emel Gürgür
|Örgüt üyesi
|Barış Altın
|Örgüt üyesi
|Naile Arslan
|Örgüt üyesi
|Görkem Ün
|Örgüt üyesi
|Oya İralgil
|Örgüt üyesi
|Zarema Balcı
|Örgüt üyesi
|Serkan Orakçı
|Örgüt üyesi
|Ersin Demir
|Örgüt üyesi
|Gülizar Orakçı
|Örgüt üyesi
|Halil Akagündüz
|Örgüt üyesi
|Gültekin Yılmaz
|Örgüt üyesi
|Halis Gül
|Örgüt üyesi
|Hasan Bekmezci
|Örgüt üyesi
|Gökhan Taşer
|Örgüt üyesi
|Mensure İşçimen
|Örgüt üyesi
|Muhammet Can Öklü
|Örgüt üyesi
|Sergen Kuruca
|Örgüt üyesi
|Buse Tanerler
|Örgüt üyesi
|Emre Yelen
|Örgüt üyesi
|Okan Şahin
|Örgüt üyesi
|Hayriye Caner
|Örgüte yardım eden
|Faik Mankır
|Örgüte yardım eden
|Servet Balcı
|Örgüte yardım eden
|Fevzi Özbek
|Örgüte yardım eden
|Sami Özel
|Örgüte yardım eden
|Doğan Yelal
|Örgüte yardım eden
|Gülfiye Taş
|Örgüte yardım eden
|Sultan Okan
|Örgüte yardım eden
|Mustafa Doğan Akdaş
|Örgüte yardım eden
|Veli Alemdar
|Örgüte yardım eden
|Sıdıka Pehlivanlar
|Örgüte yardım eden
|Faris Arat
|Örgüte yardım eden
|Serkan Çakır
|Örgüte yardım eden
|Serkan Dindar
|Örgüte yardım eden
|Tuncer Yılmaz
|Örgüte yardım eden
|Yüksel Hayla
|Örgüte yardım eden
|Cem Taş
|Örgüte yardım eden
|
|Ad Soyad
|Suçlama
|Deniz Çolak
|Örgüte yardım eden
|Aytaç Kurtuluş
|Örgüte yardım eden
|Mustafa Çevik
|Örgüte yardım eden
|Onur Üstem
|Örgüte yardım eden
|Sadullah Pektezcanlı
|Örgüte yardım eden
|Rukiye Özdemir
|Örgüte yardım eden
|Enes Patoğlu
|Örgüte yardım eden
|Gökhan Toker
|Örgüte yardım eden
|Oktay Arslan
|Örgüte yardım eden
|Ece Aksoy
|Örgüte yardım eden
|Emin Nebioğlu
|Örgüte yardım eden