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Bu da sahte kaza çetesi! Kamerasız sokaklarda sigorta dolandırıcılığı... Avukatlar başrolde

Kamerasız bölgelerde sahte trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketlerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde eden organize suç örgütü deşifre edildi. Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı saptandı. Örgütün lider kadrosunda da bir avukatın bulunduğu belirlendi. Kurgu kazalar üzerinden vurgun yapan 240 şüpheliden 62’sine yönelik 5 ilde düğmeye basıldı. Eş zamanlı baskınlarda 48 zanlı gözaltına alındı.

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Bu da sahte kaza çetesi! Kamerasız sokaklarda sigorta dolandırıcılığı... Avukatlar başrolde

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamerasız sokaklarda sahte trafik kazaları düzenleyerek milyonlarca liralık vurgun yapan suç şebekesini ortaya çıkardı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde şüphelilerin şeytani planları deşifre edildi.

Video Oynatma İkonu 5 ilde dev "Kurgu kaza" operasyonu

KÖR NOKTALARI SEÇTİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge, ifade, MASAK hesap hareketleri, bilirkişi raporları, müşteki beyanları, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince düzenlenen kurgu kaza raporları incelendi.

Sigorta şirketlerinden temin edilen hasar ödeme dosyalarının incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların örgütlü şekilde kurgu trafik kazaları düzenledikleri saptandı.

Yapılan tespitlere göre şüpheliler, kamera bulunmayan bölgeleri tercih ederek araçları kaza yapmış gibi konumlandırdı.

Araçların fotoğraflarını çekerek kendi aralarında kaza tutanağı düzenleyen şahısların, araçları tamirhanelere çektirip tamirat işlemlerini yaptırdıktan sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine başvurdukları belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev soruşturma, kamerasız sokakları mesken tutarak sahte trafik kazaları düzenleyen organize suç örgütünü çökertti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev soruşturma, kamerasız sokakları mesken tutarak sahte trafik kazaları düzenleyen organize suç örgütünü çökertti.

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DÜMENİ İŞLETMEK İÇİN MAHKEMEYE BİLE BAŞVURMUŞLAR

Bu yöntemle sigorta şirketlerinin eksper incelemesi yapma imkanının ortadan kaldırıldığı anlaşıldı.

Hasar ödemesi almak amacıyla başvurular yapıldığı, ödeme yapılmaması halinde bazı dosyaların tahkim, mahkeme, icra süreçleri üzerinden tahsil edilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

Şüphelilerin araçları kaza yapmış gibi konumlandırıp sahte tutanaklarla eksper incelemesini atlattıkları, bu yolla sigorta şirketlerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin araçları kaza yapmış gibi konumlandırıp sahte tutanaklarla eksper incelemesini atlattıkları, bu yolla sigorta şirketlerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

200 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Dosya kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Eyüp Gürgür, örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen Çağdaş İralgil, avukat Arda Akıncı'nın aralarında bulunduğu şüphelilerin kurgu kazalar yoluyla sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Şebekenin kurgu kazalar, hasar dosyaları üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı.

6 Temmuz 2026 tarihinde İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı, Antalya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 62 şüpheliden 48'i yakalandı. 6 Temmuz 2026 tarihinde İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı, Antalya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 62 şüpheliden 48'i yakalandı.

62 SAHTEKARA 5 ŞEHİRDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında toplam 240 şüpheli tespit edilerek 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün İzmir, İstanbul, Ankara, Ağrı, Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda maddi hasarlı kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta evrakları, kasko evrakları, farklı şahıslara ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ele geçirildi.

Örgütün tepe yönetiminde bir avukatın bulunduğu saptandı.Örgütün tepe yönetiminde bir avukatın bulunduğu saptandı.

AVUKATLARA MERCEK

Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı tespit edildi.

Yapılan MASAK hesap hareketleri incelemelerinde avukat Arda Akıncı'nın örgüt adına hareket ettiği, örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirildi.

Diğer avukatların örgüt lideri, üyeleriyle hesap hareketine rastlanılmadığından dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları anlaşıldı.

Soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bütün yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

Tahsilat süreçlerinde yer alan 17 avukat incelemeye alındı. Tahsilat süreçlerinde yer alan 17 avukat incelemeye alındı.

ZANLILARIN LİSTESİ

Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin isimleri ve örgüt içindeki konumları şu şekilde:

Ad SoyadRol
Eyüp GürgürÖrgüt lideri
Çağdaş İralgilÖrgüt yöneticisi
Arda AkıncıÖrgüt yöneticisi
Okan ÇolakÖrgüt üyesi
Cüneyt BalcıÖrgüt üyesi
Nejdet ÜnÖrgüt üyesi
Orhan MeteÖrgüt üyesi
Rıfkı HaylaÖrgüt üyesi
Hüsnü CanerÖrgüt üyesi
Hamza BayhanÖrgüt üyesi
Mehmet Can ErçakmakÖrgüt üyesi
Serkan GülecekÖrgüt üyesi
Tarık HaylaÖrgüt üyesi
Bülent KadaifçioğluÖrgüt üyesi
Emel GürgürÖrgüt üyesi
Barış AltınÖrgüt üyesi
Naile ArslanÖrgüt üyesi
Görkem ÜnÖrgüt üyesi
Oya İralgilÖrgüt üyesi
Zarema BalcıÖrgüt üyesi
Serkan OrakçıÖrgüt üyesi
Ersin DemirÖrgüt üyesi
Gülizar OrakçıÖrgüt üyesi
Halil AkagündüzÖrgüt üyesi
Gültekin YılmazÖrgüt üyesi
Halis GülÖrgüt üyesi
Hasan BekmezciÖrgüt üyesi
Gökhan TaşerÖrgüt üyesi
Mensure İşçimenÖrgüt üyesi
Muhammet Can ÖklüÖrgüt üyesi
Sergen KurucaÖrgüt üyesi
Buse TanerlerÖrgüt üyesi
Emre YelenÖrgüt üyesi
Okan ŞahinÖrgüt üyesi
Hayriye CanerÖrgüte yardım eden
Faik MankırÖrgüte yardım eden
Servet BalcıÖrgüte yardım eden
Fevzi ÖzbekÖrgüte yardım eden
Sami ÖzelÖrgüte yardım eden
Doğan YelalÖrgüte yardım eden
Gülfiye TaşÖrgüte yardım eden
Sultan OkanÖrgüte yardım eden
Mustafa Doğan AkdaşÖrgüte yardım eden
Veli AlemdarÖrgüte yardım eden
Sıdıka PehlivanlarÖrgüte yardım eden
Faris AratÖrgüte yardım eden
Serkan ÇakırÖrgüte yardım eden
Serkan DindarÖrgüte yardım eden
Tuncer YılmazÖrgüte yardım eden
Yüksel HaylaÖrgüte yardım eden
Cem TaşÖrgüte yardım eden

Ad SoyadSuçlama
Deniz ÇolakÖrgüte yardım eden
Aytaç KurtuluşÖrgüte yardım eden
Mustafa ÇevikÖrgüte yardım eden
Onur ÜstemÖrgüte yardım eden
Sadullah PektezcanlıÖrgüte yardım eden
Rukiye ÖzdemirÖrgüte yardım eden
Enes PatoğluÖrgüte yardım eden
Gökhan TokerÖrgüte yardım eden
Oktay ArslanÖrgüte yardım eden
Ece AksoyÖrgüte yardım eden
Emin NebioğluÖrgüte yardım eden

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