Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu. Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

Hastalar, tıbbi müdahale öncesinde rıza beyanlarını elektronik ortamda verebilecek. (Foto: AA) KISA MESAJLA DOĞRULAMA YÖNTEMİYLE RIZA VERİLEBİLECEK Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.