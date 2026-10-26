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Hastanelerde imza süreci değişiyor! Hastalar telefonlarına gelen kodla rıza verebilecek

Sağlıkta dijital dönüşüm kapsamında bilgilendirilmiş rıza işlemleri elektronik ortama taşındı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle vatandaşlar, tıbbi müdahaleler öncesinde rıza formlarını e-Nabız üzerinden inceleyip elektronik ortamda onay verebilecek. Rıza işlemleri, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de tamamlanabilecek; elektronik kayıtlar e-Nabız üzerinden görüntülenebilecek.

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Hastanelerde imza süreci değişiyor! Hastalar telefonlarına gelen kodla rıza verebilecek

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu.

Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.

Hastalar, tıbbi müdahale öncesinde rıza beyanlarını elektronik ortamda verebilecek. (Foto: AA)Hastalar, tıbbi müdahale öncesinde rıza beyanlarını elektronik ortamda verebilecek. (Foto: AA)

KISA MESAJLA DOĞRULAMA YÖNTEMİYLE RIZA VERİLEBİLECEK

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek.

Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

Elektronik rıza kayıtlarına e-Nabız üzerinden erişilebilecek. (Foto: Ekran görüntüsü)Elektronik rıza kayıtlarına e-Nabız üzerinden erişilebilecek. (Foto: Ekran görüntüsü)

ELEKTRONİK RIZA KAYITLARI E-NABIZ'DAN GÖRÜLEBİLECEK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığının merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak.

Böylece vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek. Düzenleme kapsamında, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

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