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Başkan Erdoğan davet etti: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 28 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

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Başkan Erdoğan davet etti: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 28 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği bütün yönleriyle değerlendirilecek.

MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL MESELELER VAR
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Liderlerin ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Tokayev masa tenisi oynarken (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, Astana)Başkan Erdoğan ve Tokayev masa tenisi oynarken (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, Astana)

DURAN'DAN RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 28 Ekim 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Başkan Erdoğan ve Tokayev (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan ve Tokayev (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek; münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."

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