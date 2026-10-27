Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 28 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği bütün yönleriyle değerlendirilecek.

MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL MESELELER VAR

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Liderlerin ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.