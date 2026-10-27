Başkan Erdoğan davet etti: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'ye geliyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 28 Ekim 2026'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 28 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği bütün yönleriyle değerlendirilecek.
MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL MESELELER VAR
Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri taşınması için atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.
Liderlerin ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
DURAN'DAN RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 28 Ekim 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği tüm veçheleriyle değerlendirilecek; münasebetlerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir."
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