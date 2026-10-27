Bakan Kurum'dan COP31 için 10 öncelik: Türkiye'nin iklim diplomasisi dünyaya ilham olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin iklim diplomasisinde diyalog, uzlaşı ve eylemi esas aldığını belirten Kurum, Sıfır Atık Hareketi kapsamında 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını, ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen "Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" panelinin açılışında konuştu.
Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role değinen Kurum, COP31'in yalnızca hedeflerin konuşulduğu değil, somut adımların atıldığı bir zirve olacağını vurguladı.
SIFIR ATIK İLE EKONOMİYE 365 MİLYAR LİRALIK KATKI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir başarıya dönüştüğünü belirten Kurum, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranının 2025'te yüzde 37'ye yükseldiğini açıkladı.
Bu süreçte 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını ve ekonomiye yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağlandığını bildiren Kurum, Depozitolu Ambalajlar Sistemi'ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Şu ana kadar Depozitolu Ambalajlar Sistemi ile 520 milyon ambalajı ekonomiye yeniden kazandırdık. Bu yönüyle sıfır atık hareketi sadece yerel bir tecrübenin ve küresel bir başarının adı değil, küresel ölçekte yürüttüğümüz iklim diplomasisinin ortak çalışma dilidir."
Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin dünyaya yayılmasına katkılarından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
ANTALYA'DAKİ HORTUM FELAKETİNİ HATIRLATTI
İklim krizinin etkilerine değinen Bakan Kurum, Antalya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği hortum felaketini hatırlattı.
Kurum, "Asıl tehlike, iklim krizinin bu gezegeni nefes alınamaz, yaşanamaz bir yere çevirmesidir. Daha dün gece, takip etmişsinizdir. Antalya'da şiddetli hortum birçok ilçemizi adeta yıktı geçti. Maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm Antalyamıza sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki konumu nedeniyle iklim krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu belirten Kurum, bu nedenle kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini söyledi.
COP31'İN YOL HARİTASI: DİYALOG, UZLAŞI VE EYLEM
COP31 hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Kurum, yıl boyunca 51 ziyaret gerçekleştirdiklerini ve 16 uluslararası zirveye katıldıklarını açıkladı.
Türkiye'nin COP31 yol haritasını diyalog, uzlaşı ve eylem üzerine kurduğunu belirten Kurum, Antalya'daki toplantılarda ülkelerin farklı ihtiyaçlarının dikkate alınacağını ifade etti.
Kurum, "COP31'e tam da bu anlayışla hazırlandık ve yol haritamızı diyalog, uzlaşı ve aksiyon olarak belirledik." dedi.
Türkiye'nin zirvede dünyaya "Şimdi uygulama zamanıdır" mesajı vereceğini belirten Kurum, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
COP31'DE 10 ÖNCELİK BELİRLENDİ
COP31 kapsamında 10 öncelik belirlediklerini açıklayan Bakan Kurum, ilk sırada sıfır atığın yer aldığını söyledi.
Kurum, 2035'e kadar küresel belediye atık üretiminde beklenen artışı en az yarı yarıya azaltmayı, döngüsel malzeme kullanım oranının ise en az yüzde 15'e ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.
Denizlerin korunması, iklime dayanıklı tarım, gıda güvenliği ve temiz enerji dönüşümünün de öncelikler arasında bulunduğunu belirten Kurum, Türkiye'de binaların enerji kullanım yoğunluğunu 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.
İLBANK'ın SURFF Projesi ile şehirlerin altyapı yatırımlarının finansmana hazır hale getirileceğini aktaran Kurum, İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) aracılığıyla ülkelerin iklim hedeflerinin uygulanabilir projelerle buluşturulacağını söyledi.
ANTALYA'DA 85 LİDER VE 1,5 MİLYON MİSAFİR AĞIRLANACAK
Türkiye'nin COP31'e güçlü bir hazırlık yaptığını belirten Bakan Kurum, Antalya'da 85 lider ve yaklaşık 1,5 milyon misafirin ağırlanacağını açıkladı.
Zirve kapsamında sergiler, konserler, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Kurum, 1,1 milyon metrekarelik alanda Türkiye'nin organizasyon gücünün dünyaya gösterileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın diyalog ve uzlaşıyı esas alan diplomasi anlayışının COP31'e yön vereceğini vurgulayan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Ulusal, uluslararası çok değerli sanatçılarımızın eserleri, sergiler, konserler, paneller, etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatacağız. Mavi alandan yeşil alana 1,1 milyon metrekarenin tamamında Antalya'nın misafirperverliğini, Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. En önemlisi de inanıyorum ki ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak. Diyalogla kurulan her masa, uzlaşıya ve eyleme dönüşecek. Birlikte attığımız her adım, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacak."