Kurum, "COP31'e tam da bu anlayışla hazırlandık ve yol haritamızı diyalog, uzlaşı ve aksiyon olarak belirledik." dedi.

Türkiye'nin COP31 yol haritasını diyalog, uzlaşı ve eylem üzerine kurduğunu belirten Kurum, Antalya'daki toplantılarda ülkelerin farklı ihtiyaçlarının dikkate alınacağını ifade etti.

Denizlerin korunması, iklime dayanıklı tarım, gıda güvenliği ve temiz enerji dönüşümünün de öncelikler arasında bulunduğunu belirten Kurum, Türkiye'de binaların enerji kullanım yoğunluğunu 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kurum, 2035'e kadar küresel belediye atık üretiminde beklenen artışı en az yarı yarıya azaltmayı, döngüsel malzeme kullanım oranının ise en az yüzde 15'e ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.

ANTALYA'DA 85 LİDER VE 1,5 MİLYON MİSAFİR AĞIRLANACAK

Türkiye'nin COP31'e güçlü bir hazırlık yaptığını belirten Bakan Kurum, Antalya'da 85 lider ve yaklaşık 1,5 milyon misafirin ağırlanacağını açıkladı.

Zirve kapsamında sergiler, konserler, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Kurum, 1,1 milyon metrekarelik alanda Türkiye'nin organizasyon gücünün dünyaya gösterileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın diyalog ve uzlaşıyı esas alan diplomasi anlayışının COP31'e yön vereceğini vurgulayan Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ulusal, uluslararası çok değerli sanatçılarımızın eserleri, sergiler, konserler, paneller, etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatacağız. Mavi alandan yeşil alana 1,1 milyon metrekarenin tamamında Antalya'nın misafirperverliğini, Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. En önemlisi de inanıyorum ki ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak. Diyalogla kurulan her masa, uzlaşıya ve eyleme dönüşecek. Birlikte attığımız her adım, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacak."

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