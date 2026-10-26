Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bugün öğleden sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

SARSINTI YERİN 5 KİLOMETRE ALTINDA KAYDEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü Girit Adası açıkları olan deprem yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Rasathanenin sarsıntıya dair açıkladığı teknik veriler şu şekilde:

Tarih ve Saat: 26 Ekim 2026, 16:19:59 (TSİ)

26 Ekim 2026, 16:19:59 (TSİ) Merkez Üssü: Girit Adası Açıkları (Akdeniz)

Girit Adası Açıkları (Akdeniz) Büyüklük: 4.5

4.5 Derinlik: 5.0 kilometre

AFAD'dan paylaşılan ilk verilere göre ise Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak kayıtlara geçti.