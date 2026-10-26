Akdeniz'de Girit açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de bugün öğleden sonra meydana gelen sarsıntı, deprem kuşağındaki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Merkez üssü Girit Adası açıkları olarak kaydedilen depremin ardından gözler sismik izleme merkezlerine çevrildi. Kandilli Rasathanesi, yüzeye oldukça yakın gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü ve ilk verilerini paylaştı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında bugün öğleden sonra 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
SARSINTI YERİN 5 KİLOMETRE ALTINDA KAYDEDİLDİ
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, merkez üssü Girit Adası açıkları olan deprem yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleşti. Rasathanenin sarsıntıya dair açıkladığı teknik veriler şu şekilde:
- Tarih ve Saat: 26 Ekim 2026, 16:19:59 (TSİ)
- Merkez Üssü: Girit Adası Açıkları (Akdeniz)
- Büyüklük: 4.5
- Derinlik: 5.0 kilometre
AFAD'dan paylaşılan ilk verilere göre ise Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak kayıtlara geçti.
SONRAKİ HABER
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı
ÖNCEKİ HABER
CHP'de listeler askıya kavga ayyuka!
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel