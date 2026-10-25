Fon soruşturması Reyhan Sütşurup’a uzandı: 3 milyon dolarına el konuldu
Yüksek getirili Tera fonları üzerinden elde edilen haksız kazançlara mercek tutulan fon soruşturmasında şarkıcı Mustafa Sandal’ın kayınvalidesi Reyhan Sütşurup’un banka hesaplarında bulunan 3 milyon dolara savcılık talimatıyla el konuldu. Söz konusu fon üzerinden yaklaşık 3 milyar lira kâr elde ettiği belirtilen Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak elde edilen kazancı iade etme talebinde bulunmuştu.
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Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL kâr elde ettikleri belirtilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatları savcılıkla irtibata geçerek kazançlarını iade etmek istediklerini bildirmişti.
Fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Firari Melis Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu.
Ayrıntılar geliyor...
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel