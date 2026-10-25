AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her cuma düzenlenen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un üç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer ziyaret edildi. AK Parti milletvekilleri halkla buluştu

AK Parti heyeti, Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu. (Foto: Takvim Foto Arşivi) Programlara milletvekillerinin yanı sıra il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı. Ziyaretlerde ilçelerin gündemindeki konular, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların çözüm beklediği sorunlar ele alındı.