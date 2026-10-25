UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

AK Parti İstanbul'da sahaya indi! Abdullah Özdemir koordinasyonunda 3 ilçede vatandaş buluşması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda her cuma gerçekleştirilen saha programlarının bu haftaki adresleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer oldu. Milletvekilleri, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlerken Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AK Parti İstanbul'da sahaya indi! Abdullah Özdemir koordinasyonunda 3 ilçede vatandaş buluşması

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her cuma düzenlenen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un üç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer ziyaret edildi.

Video Oynatma İkonu AK Parti milletvekilleri halkla buluştu

AK Parti heyeti, Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)AK Parti heyeti, Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Programlara milletvekillerinin yanı sıra il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı. Ziyaretlerde ilçelerin gündemindeki konular, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların çözüm beklediği sorunlar ele alındı.

Milletvekilleri, İstanbul’un 3 ilçesinde talep ve önerileri dinledi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Milletvekilleri, İstanbul’un 3 ilçesinde talep ve önerileri dinledi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

3 İLÇEDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de gerçekleştirilen saha programlarında milletvekilleri, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Görüşmelerde günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar, mahallelerin ihtiyaçları ve yerel hizmetlere ilişkin beklentiler gündeme geldi.

Milletvekillerine eşlik eden il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları da vatandaşlarla bir araya gelerek ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sarıyer Ayazağa’da selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti yapıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Sarıyer Ayazağa’da selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyareti yapıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

AYAZAĞA'DA SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA ZİYARET

Sarıyer'deki programın önemli duraklarından biri, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi oldu.

Milletvekilleri ve beraberindeki heyet, bölgede yaşayan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in koordinasyonundaki saha çalışmaları sürdü. (Foto: Takvim Foto Arşivi)AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in koordinasyonundaki saha çalışmaları sürdü. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Selin ardından yaşanan sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen heyet, bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, selden etkilenen vatandaşların talepleri ve beklentileri değerlendirildi.

İlçe ziyaretlerinde mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri ele alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)İlçe ziyaretlerinde mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri ele alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

AK PARTİ'NİN CUMA BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının her cuma farklı ilçelerde gerçekleştirdiği saha programlarıyla vatandaşlarla düzenli iletişim kurulması hedefleniyor.

AK Parti İstanbul teşkilatı, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için sahaya çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)AK Parti İstanbul teşkilatı, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için sahaya çıktı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanlarının vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemesi ve çözüm önerilerini değerlendirmesi amaçlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti İstanbul'da sahaya indi! Abdullah Özdemir koordinasyonunda 3 ilçede vatandaş buluşması-8 AK Parti İstanbul'da sahaya indi! Abdullah Özdemir koordinasyonunda 3 ilçede vatandaş buluşması-9 AK Parti İstanbul'da sahaya indi! Abdullah Özdemir koordinasyonunda 3 ilçede vatandaş buluşması-10
Fon soruşturması Reyhan Sütşurup’a uzandı: 3 milyon dolarına el konuldu
SONRAKİ HABER

Kayınvalideye bloke!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler