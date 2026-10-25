AK Parti İstanbul'da sahaya indi! Abdullah Özdemir koordinasyonunda 3 ilçede vatandaş buluşması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda her cuma gerçekleştirilen saha programlarının bu haftaki adresleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer oldu. Milletvekilleri, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlerken Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her cuma düzenlenen saha çalışmaları kapsamında milletvekilleri, İstanbul'un üç ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer ziyaret edildi.AK Parti milletvekilleri halkla buluştu
Programlara milletvekillerinin yanı sıra il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı. Ziyaretlerde ilçelerin gündemindeki konular, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların çözüm beklediği sorunlar ele alındı.
3 İLÇEDE VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ
Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer'de gerçekleştirilen saha programlarında milletvekilleri, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini dinledi.
Görüşmelerde günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar, mahallelerin ihtiyaçları ve yerel hizmetlere ilişkin beklentiler gündeme geldi.
Milletvekillerine eşlik eden il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları da vatandaşlarla bir araya gelerek ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
AYAZAĞA'DA SELDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA ZİYARET
Sarıyer'deki programın önemli duraklarından biri, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi oldu.
Milletvekilleri ve beraberindeki heyet, bölgede yaşayan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Selin ardından yaşanan sıkıntıları vatandaşlardan dinleyen heyet, bölgedeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, selden etkilenen vatandaşların talepleri ve beklentileri değerlendirildi.
AK PARTİ'NİN CUMA BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının her cuma farklı ilçelerde gerçekleştirdiği saha programlarıyla vatandaşlarla düzenli iletişim kurulması hedefleniyor.
İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanlarının vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemesi ve çözüm önerilerini değerlendirmesi amaçlanıyor.