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Suç dünyasının karanlık ismi Coşkun Necati Arabacı’ya 15 yıl hapis... Kendi mahkemelerini kurmuşlar!

İzmir’de kendi mahkemelerini kurarak haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi karanlık faaliyetlerle anılan Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kamuoyunda “Cehennem Necati” olarak bilinen örgüt elebaşı, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sırbistan’dan Türkiye’ye giriş yaparken yakalanan Arabacı’nın dosyası karara bağlandı.

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Suç dünyasının karanlık ismi Coşkun Necati Arabacı’ya 15 yıl hapis... Kendi mahkemelerini kurmuşlar!

Yeraltı dünyasında "Cehennem Necati" lakabıyla bilinen, kurduğu sözde mahkemelerle haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi ağır suçlara karıştığı öne sürülen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın yargılandığı davada son söz söylendi.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim'deki karar duruşmasında, "Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Arabacı hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanığa "suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Kararda, Coşkun Necati Arabacı'nın 2 ayrı mağdura karşı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama suçunu işlediği sabit görülerek 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

İzmir’de Cehennem Melekleri isimli suç örgütünü yöneten, yeraltı dünyasında Cehennem Necati lakabıyla bilinen Coşkun Necati Arabacı, yargılandığı davada 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)İzmir’de Cehennem Melekleri isimli suç örgütünü yöneten, yeraltı dünyasında Cehennem Necati lakabıyla bilinen Coşkun Necati Arabacı, yargılandığı davada 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)

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SİLAHLI EYLEMLER CEZASIZ KALMADI

Heyet, Arabacı'yı iki ayrı kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Toplamda 15 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık Arabacı, hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.

Kendi kurdukları yasa dışı mahkemeler üzerinden haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi suçları organize eden Arabacı, 2025 yılında yurt dışından dönerken yakalanmıştı. Kendi kurdukları yasa dışı mahkemeler üzerinden haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi suçları organize eden Arabacı, 2025 yılında yurt dışından dönerken yakalanmıştı.

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KENDİ MAHKEMELERİNİ KURUP HARAÇ TOPLADILAR

Kamuoyunda Cehennem Necati olarak tanınan Arabacı'nın yönettiği suç ağının detayları dava sürecinde gün yüzüne çıktı.

Örgütün, kendi içlerinde sözde mahkemeler kurarak vatandaşları yargıladığı, haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi karanlık yöntemlerle haksız kazanç elde ettiği kayıtlara geçti.

Bölgede korku iklimi yaratmaya çalışan örgütün faaliyetleri, güvenlik güçlerinin takibi sonucu sonlandırıldı.

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı örgüt kurmak, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma suçlarından mahkum ederken, diğer iddialardan beraatine karar verdi.İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı örgüt kurmak, kasten yaralama, ruhsatsız silah taşıma suçlarından mahkum ederken, diğer iddialardan beraatine karar verdi.

BELGRAD DÖNÜŞÜ YAKALANMIŞTI

Olayın geçmişine bakıldığında, organize suç örgütü elebaşı Arabacı'nın 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Süreç içerisinde Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Cehennem Melekleri isimli organize suç örgütünün bir numaralı ismi olan, cinayet, gasp, şantaj gibi ağır suçlarla yeraltı dünyasında korku salan Coşkun Necati Arabacı’nın cezası kesinleşti. Cehennem Melekleri isimli organize suç örgütünün bir numaralı ismi olan, cinayet, gasp, şantaj gibi ağır suçlarla yeraltı dünyasında korku salan Coşkun Necati Arabacı’nın cezası kesinleşti.

Necati Arabacı kodeseNecati Arabacı kodese
Necati Arabacı kodese

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