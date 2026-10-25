İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Ekim'deki karar duruşmasında, " Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Arabacı hakim karşısına çıktı.

Yeraltı dünyasında "Cehennem Necati" lakabıyla bilinen, kurduğu sözde mahkemelerle haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi ağır suçlara karıştığı öne sürülen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın yargılandığı davada son söz söylendi.

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SİLAHLI EYLEMLER CEZASIZ KALMADI

Heyet, Arabacı'yı iki ayrı kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Toplamda 15 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık Arabacı, hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.

Kendi kurdukları yasa dışı mahkemeler üzerinden haraç, şantaj, gasp, cinayet gibi suçları organize eden Arabacı, 2025 yılında yurt dışından dönerken yakalanmıştı.