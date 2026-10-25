Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda " Daltonlar " olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonel sürecin düğmesine basıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, suç örgütü mensuplarının 24 Ağustos'ta iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine ilk tahkikat başlatıldı. Tehdit olayının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, 16 Eylül'de Ankara Adliyesine sevk edildi.

DELİLLER SUÇ AĞINI DEŞİFRE ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, eyleme iştirak eden diğer zanlıların tespiti amacıyla ele geçirilen dijital ve fiziki delilleri incelemeye aldı.

İncelemeler neticesinde suç örgütüyle irtibatlı 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüphelinin daha kimliği belirlendi.

Suç örgütüyle bağlantılı toplam 26 zanlının belirlenmesinin ardından, 20 Ekim'de Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade ve teşhis tutanakları doğrultusunda 4 zanlı daha soruşturmaya dahil edildi.