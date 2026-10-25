Daltonlar suç örgütüne 8 ilde eş zamanlı operasyon: 3'ü çocuk 15 tutuklama... Soruşturmayı başlatan tehdit
Ankara merkezli 8 ilde kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı. Başkentte 24 Ağustos'ta iş yeri sahibinin tehdit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri deliller doğrultusunda suç ağını deşifre etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4’ü adli süreçteki çocuk toplam 18 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 3’ü çocuk 15 kişi cezaevine gönderilirken, firarilerin yakalanmasına devam ediliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonel sürecin düğmesine basıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, suç örgütü mensuplarının 24 Ağustos'ta iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine ilk tahkikat başlatıldı. Tehdit olayının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, 16 Eylül'de Ankara Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 adli süreçteki çocuk hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
DELİLLER SUÇ AĞINI DEŞİFRE ETTİ
Soruşturmayı derinleştiren asayiş ekipleri, eyleme iştirak eden diğer zanlıların tespiti amacıyla ele geçirilen dijital ve fiziki delilleri incelemeye aldı.
İncelemeler neticesinde suç örgütüyle irtibatlı 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 22 şüphelinin daha kimliği belirlendi.
Suç örgütüyle bağlantılı toplam 26 zanlının belirlenmesinin ardından, 20 Ekim'de Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki ifade ve teşhis tutanakları doğrultusunda 4 zanlı daha soruşturmaya dahil edildi.
15'İ CEZAEVİNE
Emniyetteki sorgu işlemleri biten 4'ü adli süreçteki çocuk toplam 18 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'inin ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla alındı. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 15 zanlı tutuklandı.
Mahkeme, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kimlikleri belirlenen diğer firari zanlıların yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.