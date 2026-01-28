"Cehennem Necati"nin akıbeti belli oldu! 35 yıla kadar hapis cezası istendi

ʺCehennem Necatiʺ olarak bilinen Necati Arabacı İTİRAZ İLE TUTUKLANDI Öte yandan ilerleyen süreçte İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Coşkun Necati Arabacı'nın tutuklu yargılanması sağlandı.

ʺCehennem Necatiʺ olarak bilinen Necati Arabacı 35 YILA KADAR HAPİS İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Coşkun Necati Arabacı ve birlikte hareket ettiği belirlenen örgüt üyelerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Coşkun Necati Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ʺCehennem Necatiʺ olarak bilinen Necati Arabacı İŞ YERLERİNİ YAĞMALADILAR İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Coşkun Necati Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü organize suç örgütünün somut bir tehlike oluşturduğu, örgüt liderinin örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen bir kısım eylemlere bizzat katılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla eylemlere bizzat iştirak etmelerinin mümkün olmadığı belirlendi.

ʺCehennem Necatiʺ olarak bilinen Necati Arabacı MAĞDURLARI SİNDİRDİLER Arabacı'nın liderliğini yürüttüğü örgüt içerisinde talimatları hiyerarşik bir yapı içerisinde ilettiği, alınan beyanlar ve ihbar içeriklerinden anlaşıldığı üzere mağdur şahıs veya şahısların örgütün varlığından korktukları ve bu sebeple adli mercilere müracaat etmekten çekindikleri veya vermiş oldukları ifadelerin geri çektirilmesinin sağlandığı ortaya çıktı.