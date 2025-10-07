PODCAST CANLI YAYIN

Suç örgütü lideri Necati Arabacı havalimanında yakalandı

Almanya’da ve Türkiye’de suç örgütü faaliyetleriyle tanınan, kamuoyunda “Köln’ün babası” ya da “Cehennem Necati” lakaplarıyla bilinen Necati Coşkun Arabacı (53), İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İzmir'de, 'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Necati Coşkun Arabacı (53), Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Necati Coşkun Arabacı'nın sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNESİ

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

'Köln'ün babası' ya da 'Cehennem Necati' lakaplarıyla da bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

