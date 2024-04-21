Sayıştay raporlarına göre belediye kreşlerden vergi almadı, SGK borçlarını ödemediği için 108 milyon TL ceza aldı.

Olay, CHP Bilecik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Meclis 1. Başkan Vekili olan CHP'li Nevin Tan 'ın, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etmesiyle su yüzüne çıktı. Belediyenin kasasını denetleyen komisyon başkanı, dosyalar kendilerine verilmediği için görevden çekildi.

İHALE DOSYALARI GİZLİ SAKLI

İstifanın somut dayanağının şeffaflık engeli olması dikkat çekti.

Komisyon üyeleri, belediye tarafından gerçekleştirilen ihalelerin dosyalarının talep edildiği fakat ilgili müdürlüklerden istenilen bu evraklar komisyona gönderilmediği öğrenildi.

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde denetim görevini yerine getirmek isteyen meclis üyeleri ile belediye yönetimi arasında kriz yaşandığını gösteren istifa sonucunda kurulun üye sayısı dörde geriledi.

Nevin Tan'ın yerine geçecek yedek üye bulunmadığı için komisyonun üye sayısı 5'ten 4'e düştü.

Tan'dan boşalan başkanlık makamına Ayten Gören Dönmez getirildi.

Yeni komisyon yapısı CHP'den iki üye Ayten Gören Dönmez ve Gültekin Çalışkan, AK Parti'den bir üye İbrahim Sünetci ve MHP'den bir üye Kadir Harmandar'dan oluştu.

KASADA YANGIN

Kamuoyunda, belediye şirketlerinin ihalelerde çuvalladığı, bazı ihalelerin sırf yandaş şirketler kazanamadığı için iptal edildiği iddiaları yaygınlık kazandı.

Bilecik Belediyesi bütçesi ise sadece bir yılda 148 milyon TL zarar etti. Vatandaşın vergilerinden oluşan bütçenin yüzde 42'si sadece personel maaşlarına gidiyor.