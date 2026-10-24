Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

ANNE VE BABASININ KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

ZİYARETİN ARDINDAN TOPKAPI SARAYI'NA GEÇTİ

Başkan Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.

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