Başkan Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret ederek dua etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından Topkapı Sarayı'ndaki açılış törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
ANNE VE BABASININ KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
ZİYARETİN ARDINDAN TOPKAPI SARAYI'NA GEÇTİ
Başkan Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel