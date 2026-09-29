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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında iki ismin mal varlıklarına da tedbiren el konulmasına karar verildi.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına tedbiren el konulmasına karar verildi. İki isim hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.

Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, sosyal medya)Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup (Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, sosyal medya)

İLGİLİ KURUMLARA TALİMAT YAZISI GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait mal varlıklarının tespitine yönelik ilgili kurumlara talimat yazıları gönderildi.

Melis Sütşurup Sandal ve Mustafa SandalMelis Sütşurup Sandal ve Mustafa Sandal

MAL VARLIKLARINA TEDBİREN EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına tedbiren el konulmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı-4

İKİ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Savcılığın talebi doğrultusunda Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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