İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına tedbiren el konulmasına karar verildi. İki isim hakkında ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.