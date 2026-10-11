Otomobili beğendiğini belirten Bergal, "Yerli ve milli olduğu için daha çok gururluyuz. Kızımı da getirdim. Kendisi de beğendi. Bakalım kısmet olursa almayı düşünüyoruz." dedi.

Rize'de sergilenen yerli otomobil Togg T10F'yi inceleyen vatandaşlar, araç hakkında yetkililerden bilgi aldı. (Foto: AA)

Güneysu ilçesinden gelen Mustafa Sancaktutan da otomobili Türk malı olduğu için benimsediğini ve beğendiğini dile getirdi.

Elektrikli otomobil almayı düşündüğünü dile getiren Sancaktutan, "Yeğenim aldı, bana da tavsiye etti. Şu anda bakıyorum. Arabamı değiştirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Sancaktutan, Togg'un "Ayder" renginin de çok güzel olduğunu vurguladı.

İlhamını Karadeniz'in yeşilinden ve Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'ndan alan T10F modelinin "Ayder" rengi, yaklaşık bir ay boyunca Rize'de sergilenecek.