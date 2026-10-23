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İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 63 kilo skank ele geçirildi, 12 gözaltı

İzmir’in Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 63 kilo 25 gram skank ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 63 kilo skank ele geçirildi, 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'daki adreslerde yapılan aramalarda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi bulundu.

İzmir ve Muğla’da eş zamanlı baskın! (Foto: DHA)İzmir ve Muğla’da eş zamanlı baskın! (Foto: DHA)

12 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 63 kilo skank ele geçirildi, 12 gözaltı-3 İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 63 kilo skank ele geçirildi, 12 gözaltı-4 İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 63 kilo skank ele geçirildi, 12 gözaltı-5
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