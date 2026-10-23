İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçeleri ile Muğla'daki adreslerde yapılan aramalarda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi bulundu.