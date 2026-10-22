Kanada Başbakanı Carney’den Türkiye’ye övgü! İstisnai bir ortak mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi “istisnai bir ortak” olarak nitelendirdi. İki ülke arasında stratejik ortaklığın başlatıldığını açıklayan Carney, savunmadan enerjiye uzanan iş birliği alanlarını anlattı. Carney, imzalanan hava taşımacılığı anlaşmasıyla haftalık yolcu uçuşlarının 12'den 21'e yükseleceğini duyurdu.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Ziyaretinin, bir Kanada başbakanının Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret olduğunu vurgulayan Carney, iki ülke ilişkilerinde stratejik ortaklık döneminin başladığını belirtti.
Kanada'nın güvenilir ortaklarla ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediğini söyleyen Carney, Türkiye'nin ekonomik gücüne, savunma sanayisine ve bölgesel çatışmaların çözümünde üstlendiği role dikkati çekti.
"ESKİ DÜNYA DÜZENİ GERİ GELMEYECEK"
Dünyanın bir kopuş döneminden geçtiğini belirten Carney, uluslararası kurumların karşı karşıya olduğu tehditlere işaret ederek şunları söyledi:
"Bugün bir kopuşun tam ortasındayız. Eski dünya düzeni geri gelmeyecek. Güvenliğimizi ve refahımızı on yıllarca sağlamış olan kurumlar tehdit altında. Bu yeni gerçeklik karşısında Kanada, kendine yatırım yapmaya devam ediyor ki kendi geleceğimizi kontrol edelim, kendi geleceğimizin efendisi olabilelim. Kendi yaşam tarzımızı, güvenliğimizi ve egemenliğimizi sürdürebilelim."
Elinde ne tür kaynaklar bulunursa bulunsun hiçbir ülkenin tek başına güçlü hâle gelemeyeceğini ifade eden Carney, "En dirençli ülkeler birbirini tamamlayan güçlü yanları doğru ortaklarla harmanlayanlardır." dedi.
Kanada'nın ortak dayanıklılığın peşinde olduğunu vurgulayan Carney, "Bugün Kanada güvenilir ortaklarla derin ortaklıklar kurmanın, karşılıklı olarak yeni fırsatlar yaratmanın peşinde ve Türkiye bu açıdan istisnai bir ortak." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE VE SAVUNMA GÜCÜNE VURGU
Türkiye'nin dinamik bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu belirten Carney, 85 milyonu aşkın nüfusuyla Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun merkezinde yer aldığını ve 24 serbest ticaret anlaşmasına ulaşan bir ağı bulunduğunu kaydetti.
Carney, Türkiye'nin askerî kapasitesi ve savunma sanayisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"NATO'nun ikinci en büyük silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi, en hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip. Geçtiğimiz yıllarda iki ülke arasındaki ticaret yüzde 50 arttı."
STRATEJİK ORTAKLIK İÇİN ÜÇ YILLIK EYLEM PLANI
Temmuz ayında NATO zirvesi kapsamında bir araya geldiklerinde serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri başlatma kararlılığını ifade ettiklerini ve yeni bir savunma iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Carney, şöyle konuştu:
"Bugün bir adım daha atıyoruz, stratejik ortaklığımızı başlatıyoruz. Üç yıllık bir eylem planı da ortaya koyduğumuz bir plan. Bunun üç tane ayağı var; savunma ve yatırım, enerji ve halklar arası ilişkiler."
Müzakere ekiplerinin serbest ticaret anlaşması kapsamında yakın zamanda Ankara'da olacağını belirten Carney, hedeflerini şu sözlerle anlattı:
"Hedefimiz açık; şirketlerin daha fazla refah yaratması, halklarımızı kalkındırması, masrafların azaltılması, engellerin azaltılması, belirsizliklerin azaltılması, şirketlerin ve yatırımcıların önünde her iki ülkede yeni kapıların açılması."
"TÜRKİYE'NİN NÜFUZU ÇOK GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR"
Carney, bugün imzalanan yeni savunma sanayi iş birliği anlaşmasının Kanada ve Türk şirketlerini bir araya getirerek ortak çalışmalara yönlendireceğini söyledi.
Anlaşmanın istihdam ve ihracat fırsatları yaratacağını, vatandaşların güvenliğini artıracağını ve daha güçlü bir NATO ittifakına katkı sağlayacağını belirten Carney, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu güvenlik işbirliği çok derin. Zira Türkiye'nin nüfuzu çok geniş bir alana yayılıyor. G20'nin büyük bir ekonomisi, NATO içerisinde önemli bir müttefikimiz ve çok önemli roller oynuyor Türkiye, dünyanın farklı bölgelerindeki en çetrefilli çatışmaların çözümü anlamında. Gazze'den tutun, Ukrayna'ya, İran'dan, Orta Doğu'ya gelen anlamında ve daha başka nice bölgeler."
ENERJİDEN KRİTİK MİNERALLERE İŞ BİRLİĞİ
Kanada'nın attığı adımlarla bir enerji süper gücü olma yolunda ilerlediğini dile getiren Carney, ekonomisi hızla gelişen ve büyüyen Türkiye'nin güvenilir kaynaklardan enerji tedarikine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
İki ülkenin enerji, nükleer teknoloji, sivil teknoloji, temiz enerji ve kritik mineraller gibi üzerinde çalışabileceği birçok alan bulunduğunu belirten Carney, iki ülkenin enerji bakanlarının da bugün bir araya gelerek bu alanlarda çalışacaklarını beyan ettiğini aktardı.
COP31'in iddialı ve aynı zamanda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ifade eden Carney, "Dünya çapında iklim söz konusu olduğunda Kanada güvenilebilir bir ortaktır." dedi.
HAFTALIK YOLCU UÇUŞLARI 21'E YÜKSELECEK
Carney, bugün imzalanan hava taşımacılığı anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki yolcu uçuşlarının haftada 12'den 21'e yükseleceğini açıkladı.
Uçuş sayısındaki artışın aile seyahatlerini ve turist hareketlerini kolaylaştıracağını belirtti.
ANITKABİR'DEKİ AĞAÇLARLA BARIŞ MESAJI
Ziyareti kapsamında Anıtkabir'e de gittiğini anlatan Carney, buradaki ağaçların taşıdığı anlama ilişkin şunları söyledi:
"İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda dünyanın farklı ülkeleri, Kanada bunlara dahil, ağaçlar gönderdiler buraya Anıtkabir'in etrafındaki parkta bu ağaçların yetişmesi için. Bu park farklı ülkelerin bugün aynı barış düşüncesini paylaştığı bir sembolü bize hatırlatıyor. Bu çabalar zamanla ancak gelişiyor, karşılıklı saygı ve ortak bir amaç güdüsüyle şekillenebiliyor."
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" desturuyla yola çıkarak kendine güvenen, egemen bir ulus kurduğunu dile getiren Carney, Kanada'nın güncel konjonktürde bu prensibi değerli bulduğunu ifade etti.
Kanada'nın 70 yılı aşkın süre önce Anıtkabir çevresindeki parklara dikilmek üzere Türkiye'ye akçaağaç fidanları gönderdiğini hatırlatan Carney, bu ağaçların bugün oldukça büyüdüğüne dikkati çekti.
"YENİ BİR STRATEJİK ORTAKLIĞIN TOHUMLARINI EKTİK"
Bugün de yeni bir stratejik ortaklığın tohumlarını ektiklerini belirten Carney, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yeni fırsatlar yaratacağız. Halklarımız, firmalarımız, şirketlerimiz için daha fazla refah ve daha fazla güvenlik sağlayacağız, ülkelerimize hem kendi halklarımıza hem de başka halklara bu bölgede ve daha da geniş bir coğrafyada. Bu ortaklık ümit ediyoruz ki gelecek nesiller boyunca güçlenerek devam edecektir. Yurtta sulh, cihanda sulh."