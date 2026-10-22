Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile ortak basın toplantısı düzenledi. (Foto: İHA)

"TÜRKİYE'NİN NÜFUZU ÇOK GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR"

Carney, bugün imzalanan yeni savunma sanayi iş birliği anlaşmasının Kanada ve Türk şirketlerini bir araya getirerek ortak çalışmalara yönlendireceğini söyledi.

Anlaşmanın istihdam ve ihracat fırsatları yaratacağını, vatandaşların güvenliğini artıracağını ve daha güçlü bir NATO ittifakına katkı sağlayacağını belirten Carney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güvenlik işbirliği çok derin. Zira Türkiye'nin nüfuzu çok geniş bir alana yayılıyor. G20'nin büyük bir ekonomisi, NATO içerisinde önemli bir müttefikimiz ve çok önemli roller oynuyor Türkiye, dünyanın farklı bölgelerindeki en çetrefilli çatışmaların çözümü anlamında. Gazze'den tutun, Ukrayna'ya, İran'dan, Orta Doğu'ya gelen anlamında ve daha başka nice bölgeler."

ENERJİDEN KRİTİK MİNERALLERE İŞ BİRLİĞİ

Kanada'nın attığı adımlarla bir enerji süper gücü olma yolunda ilerlediğini dile getiren Carney, ekonomisi hızla gelişen ve büyüyen Türkiye'nin güvenilir kaynaklardan enerji tedarikine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İki ülkenin enerji, nükleer teknoloji, sivil teknoloji, temiz enerji ve kritik mineraller gibi üzerinde çalışabileceği birçok alan bulunduğunu belirten Carney, iki ülkenin enerji bakanlarının da bugün bir araya gelerek bu alanlarda çalışacaklarını beyan ettiğini aktardı.

COP31'in iddialı ve aynı zamanda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ifade eden Carney, "Dünya çapında iklim söz konusu olduğunda Kanada güvenilebilir bir ortaktır." dedi.

HAFTALIK YOLCU UÇUŞLARI 21'E YÜKSELECEK

Carney, bugün imzalanan hava taşımacılığı anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki yolcu uçuşlarının haftada 12'den 21'e yükseleceğini açıkladı.

Uçuş sayısındaki artışın aile seyahatlerini ve turist hareketlerini kolaylaştıracağını belirtti.