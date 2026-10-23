Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in küresel enerji politikaları açısından tarihi bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen " COP31'e Doğru Yatırım Zirvesi: Uluslararası Yeşil Yatırımları Harekete Geçirmek" programına videokonferans yöntemiyle katılan Birol, zirvenin hem Türkiye hem de dünya için "altın bir fırsat" olduğunu söyledi.

"İyimser bakmaya çalışsam bile kendimi ikna edebilecek bir argümanla gelemiyorum. Yani 2027'de bence bu durum şu ya da bu şekilde devam edecek. Hala bu krizin en azından yaralarını dünya sarmaya çalışacak."

Batı Sibirya'dan Avrupa'ya uzanan boru hatları ile Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz sevkiyatının küresel enerji arzının iki ana hattını oluşturduğunu belirten Birol, her iki bölgede de ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Antalya’daki COP31 zirvesinde elektriğin enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

COP31'İN ANA GÜNDEMİ ELEKTRİFİKASYON OLACAK

Enerji güvenliğine yönelik risklerin hükümetleri yeni politikalara yönelttiğini belirten Birol, ülkelerin enerji kaynaklarını ve ticaret ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyledi.

Ulaştırma, ısıtma ve sanayi başta olmak üzere mümkün olan bütün alanlarda elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasının öncelikli politikalar arasında yer aldığını ifade eden Birol, COP31'in ana gündem maddesi olarak elektrifikasyonu önerdiklerini açıkladı.

HEDEF 2035'TE YÜZDE 35

Birol, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılın başında önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı, daha sonra da COP'u ortak düzenlediğimiz Avusturalya Başbakanı Albanese'yi ziyaret ettim ve her ikisi de bizi stratejik partner olarak ilan ettiler. Biz de dedik ki 'Şu anda dünyada elektriğin toplam enerji içindeki payı yüzde 23. Bunu 2035'te yüzde 35'e getirmek için bir taahhütname kuralım ve ülkeler bunu imzalasın.' Çünkü elektrifikasyon olunca hem enerji güvenliği artacak hem de emisyonlar azalacak. Bunu bizim önermemizin nedeni de hem çok önemli olması hem de dünyanın bu kadar bölündüğü, ülkelerin farklı düşünceler taşıdığı bir dönemde mümkün olan herkesin, büyük bir çoğunluğun imza atabileceği bir hedefle ortaya çıkmak."