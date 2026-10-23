COP31'de Antalya'dan dünyaya elektrifikasyon mesajı: Hedef 2035'te yüzde 35
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Antalya'da düzenlenecek COP31'in ana gündem maddesi olarak elektrifikasyonu önerdiklerini açıkladı. Dünyada elektriğin toplam enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 23'ten yüzde 35'e çıkarılmasını hedefleyen uluslararası bir taahhütname üzerinde çalışıldığını belirten Birol, "Mesela şu anda 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması nasıl anılıyorsa inşallah Antalya da bu elektrifikasyonla anılacak." dedi. Birol, küresel enerji krizinin 2027'de de devam edebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in küresel enerji politikaları açısından tarihi bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "COP31'e Doğru Yatırım Zirvesi: Uluslararası Yeşil Yatırımları Harekete Geçirmek" programına videokonferans yöntemiyle katılan Birol, zirvenin hem Türkiye hem de dünya için "altın bir fırsat" olduğunu söyledi.
Birol, COP31 kapsamında yüzlerce ülkenin katılımıyla elektrifikasyon alanında uluslararası bir taahhütname imzalanmasının hedeflendiğini açıkladı.
HÜRMÜZ KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ: 2027 İÇİN İYİMSER DEĞİLİM
Dünyanın en önemli gündem maddesinin Hürmüz Boğazı'ndaki kriz olduğunu vurgulayan Birol, yaşanan gelişmelerin tarımdan enerjiye kadar ekonominin bütün alanlarını etkilediğini ifade etti.
Batı Sibirya'dan Avrupa'ya uzanan boru hatları ile Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz sevkiyatının küresel enerji arzının iki ana hattını oluşturduğunu belirten Birol, her iki bölgede de ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.
Küresel enerji krizinin kısa sürede sona ermesini beklemediğini dile getiren Birol, şu ifadeleri kullandı:
"İyimser bakmaya çalışsam bile kendimi ikna edebilecek bir argümanla gelemiyorum. Yani 2027'de bence bu durum şu ya da bu şekilde devam edecek. Hala bu krizin en azından yaralarını dünya sarmaya çalışacak."
COP31'İN ANA GÜNDEMİ ELEKTRİFİKASYON OLACAK
Enerji güvenliğine yönelik risklerin hükümetleri yeni politikalara yönelttiğini belirten Birol, ülkelerin enerji kaynaklarını ve ticaret ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyledi.
Ulaştırma, ısıtma ve sanayi başta olmak üzere mümkün olan bütün alanlarda elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasının öncelikli politikalar arasında yer aldığını ifade eden Birol, COP31'in ana gündem maddesi olarak elektrifikasyonu önerdiklerini açıkladı.
HEDEF 2035'TE YÜZDE 35
Birol, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu yılın başında önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı, daha sonra da COP'u ortak düzenlediğimiz Avusturalya Başbakanı Albanese'yi ziyaret ettim ve her ikisi de bizi stratejik partner olarak ilan ettiler. Biz de dedik ki 'Şu anda dünyada elektriğin toplam enerji içindeki payı yüzde 23. Bunu 2035'te yüzde 35'e getirmek için bir taahhütname kuralım ve ülkeler bunu imzalasın.' Çünkü elektrifikasyon olunca hem enerji güvenliği artacak hem de emisyonlar azalacak. Bunu bizim önermemizin nedeni de hem çok önemli olması hem de dünyanın bu kadar bölündüğü, ülkelerin farklı düşünceler taşıdığı bir dönemde mümkün olan herkesin, büyük bir çoğunluğun imza atabileceği bir hedefle ortaya çıkmak."
"ANTALYA, PARİS ANLAŞMASI GİBİ ANILABİLİR"
COP31'in başarısının iki temel ölçüte bağlı olduğunu belirten Birol, ilk ölçütün zirveye katılan ülke sayısı ve temsil düzeyi olduğunu söyledi.
Uluslararası temaslarında Antalya'daki zirveye yönelik güçlü bir katılım beklentisi gördüğünü ifade eden Birol, ikinci önemli ölçütün ise elektrifikasyon taahhütnamesinin kabul edilmesi olduğunu vurguladı.
Birol, "Mesela şu anda 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması nasıl anılıyorsa inşallah Antalya da bu elektrifikasyonla anılacak. Tabii bunu çıkartabilir miyiz, çıkartamaz mıyız bilmiyorum ama bunun için çok çalışıyoruz." dedi.
ENERJİ YATIRIMLARINDA YENİ DÖNEMİN KAPISI AÇILABİLİR
Elektrifikasyon taahhütnamesinin kabul edilmesinin küresel yatırımcılar açısından önemli bir mesaj olacağını belirten Birol, anlaşmanın enerji sektöründeki sermaye akışına yön verebileceğini ifade etti.
Bu kapsamda güneş, rüzgar ve nükleer enerji yatırımlarının yanı sıra elektrik iletim hatları, elektrikli araçlar, ısı pompaları ve sanayide elektrik kullanımına yönelik yatırımların da teşvik edileceğini kaydetti.
Birol, COP31'den çıkabilecek siyasi bir uzlaşmanın, küresel finans çevrelerine enerjinin geleceğinde elektrifikasyonun belirleyici rol oynayacağı yönünde güçlü bir işaret vereceğini belirtti.