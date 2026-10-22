Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor
İstanbul Tuzla’daki ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin zaman zaman 2 metreye ulaştığı yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.
Giriş Tarihi:
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bir bölümü depo olarak kullanılan alanda başlayan yangın, kısa sürede çatı katının tamamına yayıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ 8 NOKTADAN MÜDAHALE EDİYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel