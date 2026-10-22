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Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor

İstanbul Tuzla’daki ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin zaman zaman 2 metreye ulaştığı yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.

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Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın; ekipler alevlere müdahale ediyor. (Fotoğraf: DHA)Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın; ekipler alevlere müdahale ediyor. (Fotoğraf: DHA)

Bir bölümü depo olarak kullanılan alanda başlayan yangın, kısa sürede çatı katının tamamına yayıldı.

Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor-3

İTFAİYE EKİPLERİ 8 NOKTADAN MÜDAHALE EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.

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Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor-5 Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor-6 Tuzla’da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler 2 metreye kadar yükseldi! Ekipler 8 noktadan müdahale ediyor-7
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