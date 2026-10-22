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Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır’ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda ayrıca 36 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlara, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandolar katıldı.

Diyarbakır’da uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin saha çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: DHA)Diyarbakır’da uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin saha çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: DHA)

Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 operasyonel tim ve 230 personel görev aldı. Çalışmalara Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ve uzaktan algılama sistemleri de destek verdi.

Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi-3

35 YASA DIŞI EKİM ALANI İMHA EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk ile 36 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca 35 yasa dışı kenevir ekim alanı imha edildi.

Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi-4

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek operasyonda görev alan jandarma ekiplerine ve adli makamlara teşekkür etti.

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Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi-6 Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi-7 Diyarbakır’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu! 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi-8
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