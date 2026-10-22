Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlara, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, SAK timleri ve komandolar katıldı.

Diyarbakır’da uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin saha çalışmaları sürüyor. (Fotoğraf: DHA)

Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 24 operasyonel tim ve 230 personel görev aldı. Çalışmalara Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ve uzaktan algılama sistemleri de destek verdi.