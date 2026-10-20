Sermaye piyasasında fonlara yönelik yürütülen inceleme ve alınan tedbir kararlarının ardından SPK'dan üç yatırım kuruluşuyla ilgili yeni bir adım geldi. Kurul, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

SPK'DAN ÜÇ YATIRIM KURULUŞUNA YENİ KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 20 Ekim 2026 tarihli ve 2026/72 sayılı bülteninde, üç yatırım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin karar açıklandı.