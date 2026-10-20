Fon soruşturmasında 3 şirkete birden durdurma kararı: SPK isimleri açıkladı! Listede Pusula da var
Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım hakkında faaliyet durdurma kararı aldı. SPK’nın kararıyla üç yatırım şirketinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Sermaye piyasasında fonlara yönelik yürütülen inceleme ve alınan tedbir kararlarının ardından SPK'dan üç yatırım kuruluşuyla ilgili yeni bir adım geldi. Kurul, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.
SPK'DAN ÜÇ YATIRIM KURULUŞUNA YENİ KARAR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 20 Ekim 2026 tarihli ve 2026/72 sayılı bülteninde, üç yatırım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin karar açıklandı.
FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Kurul kararına göre Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Kararın 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla uygulanmaya başlanacağı bildirildi.
KARAR 21 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Böylece üç yatırım kuruluşu, SPK kararı doğrultusunda 21 Ekim'in ilk dakikasından itibaren sermaye piyasası faaliyetlerini geçici süreyle gerçekleştiremeyecek.
MEVZUATIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANDI
SPK, söz konusu tedbirin sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri kapsamında alındığını bildirdi.