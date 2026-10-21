Fon soruşturmasında yeni dalga: Altınbaş ailesine operasyon ve 31 gözaltı kararı
Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni dalga operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Atlas Portföy'ün sahibi Nusret Altınbaş ve ailesinin mal varlıkları donduruldu. İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınırken, eylül ayında 16 milyar liralık fondan çıkış yaptığı belirlenen Nusret Altınbaş'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel