Berat Albayrak'ın hedef alınma nedeni icraatları mı? Saldırı talimatı bu nedenle mi verildi? Faruk Erdem tek tek anlattı
Fon soruşturması gündemdeki yerini korurken eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeniden başlatılan organize itibar suikastı ve karalama kampanyası tüm detaylarıyla deşifre edildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında moderatör Merve Tepe ile birlikte Albayrak döneminde enerji ve ekonomi alanlarında atılan adımları, bu adımlara yönelik değerlendirmeleri ve hedef alındığı yönündeki iddiaları ele aldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel