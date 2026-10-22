Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”

Başkan Erdoğan'ın KAAN kravatlı mesajına TUSAŞ'tan yanıt: "Ben de özledim" paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın KAAN kravatlı mesajına TUSAŞ'tan yanıt: "Ben de özledim" paylaşımı